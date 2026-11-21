Iz Imotske krajine stižu dobre vijesti za roditelje i djecu. Općini Podbablje odobreno je 737.502,56 eura bespovratnih sredstava za projekt kojim se planira povećati dostupnost ranog i predškolskog odgoja, posebno za djecu kojoj je potrebna dodatna podrška.

Projekt nosi naziv "Povećanje sudjelovanja u ranom i predškolskom odgoju i obrazovanju", a predviđeno je da se provodi do 31. kolovoza 2028. godine. Sredstva će se koristiti za omogućavanje besplatnog sudjelovanja određenih skupina djece u predškolskim programima, ali i za jačanje stručnih kapaciteta. Jedan od najvažnijih dijelova projekta jest planirano zapošljavanje osam pomoćnika za rad s djecom s teškoćama u razvoju. Predviđena je i nabava asistivne tehnologije koja će stručnim djelatnicima omogućiti kvalitetniju podršku djeci tijekom boravka u vrtiću. Takva ulaganja posebno su važna manjim sredinama, u kojima dostupnost stručnih usluga i dodatne pomoći može imati velik utjecaj na svakodnevicu obitelji.

Koja djeca mogu besplatno pohađati program?

Prema objavljenim uvjetima, pravo na besplatno sudjelovanje predviđeno je za djecu s teškoćama u razvoju i odgovarajućom dokumentacijom, djecu korisnike inkluzivnog dodatka te djecu iz kućanstava koja ostvaruju pravo na zajamčenu minimalnu naknadu.

Za dokazivanje prava potrebno je dostaviti odgovarajuće rješenje ili nalaz nadležnog tijela, odnosno potvrdu o ostvarivanju zajamčene minimalne naknade. Roditelji zainteresirani za uključivanje djece pozvani su obratiti se upravi Dječjeg vrtića Ribica, gdje mogu dobiti detaljnije informacije o uvjetima i potrebnoj dokumentaciji.