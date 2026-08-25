SJAJNE VIJESTI Hrvatska bi uskoro mogla imati čak pet klubova u Europi

Hrvatskom nogometu otvara se vrlo zanimljiva mogućnost. Prema novoj projekciji specijalizirane platforme Football Meets Data, Hrvatska bi u idućem petogodišnjem ciklusu mogla imati čak pet klubova u europskim natjecanjima, piše tportal.

Ključan je trenutak brisanje rezultata sezone 2022./'23. iz izračuna nacionalnog koeficijenta. Hrvatska će tako izbrisati svoju najslabiju sezonu, vrijednu tek 3,375 bodova, što bi je u virtualnom poretku poguralo na 17. mjesto.

To još ne znači da je pet europskih predstavnika osigurano, ali Hrvatska bi se približila poziciji koja donosi veliku nagradu. Riječ je o 15. mjestu, svojevrsnoj granici za saveze srednje jakosti.

Ako Hrvatska završi među 15 najboljih, imala bi pet klubova u europskim natjecanjima – jednog u kvalifikacijama Lige prvaka, jednog u kvalifikacijama Europske lige i čak tri predstavnika u Konferencijskoj ligi.

👁‍🗨 Early look into 5y coefficient table that will be in spotlight next season. 🗓️ Period covers: 23/24, 24/25, 25/26, 26/27, 27/28. Table shows the differences in rankings compared to now, when we erase the 22/23 season from the 5y window. 🇬🇷 Greece will finally drop the… pic.twitter.com/jrpO9qFbh6 — Football Meets Data (@fmeetsdata) August 24, 2026

Naravno, do tog cilja treba još puno bodova osvojiti na terenu. Rezultati Dinama, Hajduka i Rijeke u aktualnim europskim kvalifikacijama mogli bi biti iznimno važni jer bi svaki novi uspjeh dodatno podigao hrvatski koeficijent.

Projekcija donosi i velika preslagivanja među ostalim europskim ligama. Grčka bi, nakon brisanja katastrofalne sezone vrijedne samo 2,125 bodova, skočila na osmo mjesto, dok bi Nizozemska pala zbog gubitka čak 13,500 bodova. Turska bi također nazadovala nakon brisanja rekordnih 11,800 bodova.

Hrvatska bi tako u novi ciklus ušla u znatno boljoj poziciji nego što sugerira aktualni poredak. Pet klubova u Europi zasad je samo projekcija, ali 15. mjesto više ne izgleda nedostižno.