Sjajna vijest za planinare, prirodoslovce, vatrogasce: Kozjak konačno dobio meteorološku postaju, a tek slijedi "poslastica"

Kozjak je dobio novu automatsku meteorološku postaju na iznimno zanimljivoj lokaciji. Na Planinarskom domu Putalj postavio ju je Luka Ištuk iz Kaštela, dugogodišnji zaljubljenik u meteorologiju i nekadašnji višegodišnji član udruge Crometeo.

Cijeli projekt Ištuk je realizirao samoinicijativno i vlastitim sredstvima, a postaju je donirao Planinarskom društvu Kozjak, s ciljem da meteorološki podaci s ovog dijela planine budu dostupni planinarima, vatrogascima, ljubiteljima prirode i meteorologije, ali i široj javnosti.

"O ovoj lokaciji razmišljam godinama"

Ljubav prema meteorologiji, kaže Ištuk, počela je još 2008. godine.

– Ta ljubav prema meteorologiji ušla je u mene još 2008. godine. Dugo sam želio postaviti meteorološku postaju upravo na ovoj vrlo važnoj i zanimljivoj lokaciji na Kozjaku – kaže nam Ištuk.

Meteorološke postaje za njega nisu novost. Vlasnik je još nekoliko njih, među ostalim postaje u Kaštel Gomilici, zatim u Livnu, kao i na lokaciji Barulovići – Blato.

No Putalj je, kaže, posebno zanimljiv.

Položaj na Kozjaku omogućava praćenje meteoroloških prilika koje se mogu značajno razlikovati od onih uz samu obalu. Lokacija bi trebala biti zanimljiva tijekom cijele godine – od ljetnih vrućina, bure i juga, preko jesenskih kiša do zimskih prodora hladnog zraka i mogućih snježnih situacija.

Podaci UŽIVO su dostupni na LINK1 ili LINK2.

Sve je financirao sam i donirao planinarskom društvu

O konkretnoj realizaciji projekta intenzivnije je počeo razmišljati tijekom proljeća.

Kontaktirao je člana PD-a Kozjak Marija Špara, predstavio mu ideju, a odgovor je vrlo brzo bio pozitivan.

– Sve je teklo vrlo glatko. Društvo je ideju rado prihvatilo i sada je konačno sve realizirano. Postaja je postavljena kao donacija Planinarskom društvu Kozjak i nadam se da će biti na korist cijeloj zajednici – govori Ištuk.

Sama montaža ipak nije bila sasvim jednostavna. Za pravilan rad meteorološke postaje senzori moraju biti postavljeni na odgovarajućem i dovoljno otvorenom mjestu, što je u ovom slučaju značilo i izlazak na krov Planinarskog doma.

– Bilo je malo izazovno popeti se na krov. Zahvaljujem i domaru Vladi, koji nas je lijepo primio te počastio pićem i okrepom – dodaje.

Podaci dostupni svima, osvježavaju se svakih nekoliko minuta

Jedna od najvećih vrijednosti cijelog projekta jest činjenica da podaci neće ostati zatvoreni samo za vlasnika postaje.

Meteorološki podaci s Putalja bit će javno dostupni putem interneta i osvježavat će se svakih nekoliko minuta.

Na sučelju se, među ostalim, mogu pratiti temperatura i relativna vlažnost zraka, atmosferski tlak, brzina i smjer vjetra, udari vjetra, količina i intenzitet oborine, UV indeks te Sunčevo zračenje, uz dodatne izračunate meteorološke parametre.

Takav sustav podataka može biti posebno koristan tijekom naglih promjena vremena, jakih bura, obilnih oborina ili ekstremnih temperatura. Ecowittov sustav omogućuje slanje podataka na internetsku platformu u vrlo kratkim intervalima, kao i pregled aktualnih i povijesnih mjerenja.

Koristit će planinarima, vatrogascima i ljubiteljima vremena

Ištuk posebno ističe da postaju ne doživljava kao privatni meteorološki projekt.

– Volio bih da bude korisna planinarima, vatrogascima, ljubiteljima meteorologije i prirode, ali i svima koje zanima kakvi su stvarni uvjeti na Kozjaku – govori.

Nakon velikih požara koji su tijekom ljeta pogodili dijelove dalmatinskog zaleđa i planinskih područja, meteorološka mjerenja na izloženim lokacijama dodatno dobivaju na važnosti.

– Najviše bih volio da više ne bude požara i da se priroda na Kozjaku uspije obnoviti – poručuje Ištuk.

A ovo je tek početak: planira se kamera od 180 stupnjeva

Postavljanjem meteorološke postaje priča, međutim, ne završava.

Sljedeća ideja mogla bi Putalj učiniti još zanimljivijim svima koji svakodnevno prate vrijeme iz Splita i okolice.

– Nećemo stati ovdje. Idemo korak dalje. Planiramo postaviti lijepu panoramsku kameru koja bi gledala prema Splitu, i to kameru s panoramom od 180 stupnjeva – otkriva Ištuk.

Ideja je, ako tehnički uvjeti dopuste, omogućiti sliku uživo, a ako to ne bude izvedivo, postaviti sustav koji bi novu panoramsku fotografiju slao približno svake minute.

Takva kamera s Kozjaka mogla bi pružati izvrstan pregled Splita, Kaštelanskog zaljeva i velikog dijela srednje Dalmacije te bi, u kombinaciji s meteorološkim podacima, postala vrlo koristan alat za praćenje razvoja oblaka, približavanja nevremena, bure, vidljivosti i drugih meteoroloških pojava.

Nakon godina razmišljanja jedna je ideja tako konačno postala stvarnost. Putalj od sada ima svoju meteorološku postaju, a ako se ostvare najavljeni planovi, uskoro bismo s Kozjaka mogli dobiti i jedan od zanimljivijih panoramskih meteoroloških pogleda na Split i njegovu okolicu.