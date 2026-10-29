Sjajna vijest za građane Solina: Za Sve svete uvodi se besplatan autobus, donosimo vozni red

Povodom blagdana Svih svetih, Grad Solin u suradnji s tvrtkom Promet uvodi posebnu autobusnu liniju kako bi građanima olakšao dolazak na Novo groblje Solin. Dodatna linija prometovat će u subotu, 31. listopada, i nedjelju, 1. studenoga, a prijevoz će za sve putnike biti potpuno besplatan.

Riječ je o liniji koja će povezivati Gornju Rupotinu i Novo groblje Solin, a prvenstveno je namijenjena građanima koji nemaju vlastiti prijevoz te žele posjetiti posljednja počivališta svojih najmilijih.

Autobusi će prometovati prema posebnom voznom redu, uz zaustavljanje na svim usputnim autobusnim stajalištima.

Vozni red za subotu, 31. listopada

Polasci iz Gornje Rupotine prema Novom groblju Solin predviđeni su u 9:00, 11:00, 13:00 i 15:00 sati.

U suprotnom smjeru, od Novog groblja Solin prema Gornjoj Rupotini, autobusi će polaziti u 10:00, 12:00, 14:00 i 16:00 sati.

Vozni red za nedjelju, 1. studenoga

Na sam blagdan Svih svetih autobusi će iz Gornje Rupotine prema Novom groblju Solin polaziti u 10:00, 12:00 i 14:00 sati.

Povratni polasci od Novog groblja Solin prema Gornjoj Rupotini predviđeni su u 11:00, 13:00 i 16:00 sati.

Kojom će trasom prometovati autobusi?

Posebna autobusna linija prometovat će sljedećom trasom:

Gornja Rupotina – Ninčevići – Ulica don Frane Bulića – Kaštelanska ulica – Salonitanska ulica – Ulica Stjepana Radića – Ulica dr. Franje Tuđmana – Ulica Marka Marulića – Put Mira – Novo groblje Solin.

Povratak će se odvijati istom trasom, u obrnutom smjeru.

Iz Grada Solina ističu kako će autobusi koristiti sva postojeća usputna stajališta, čime će dodatno olakšati pristup groblju stanovnicima različitih dijelova grada.

Uvođenjem ove linije građanima se želi omogućiti jednostavniji i pristupačniji odlazak na groblje tijekom blagdanskih dana, kada mnogi tradicionalno obilaze grobove svojih pokojnika, pale svijeće i polažu cvijeće.

Podsjetimo, posebna linija prometovat će samo 31. listopada i 1. studenoga, a korištenje prijevoza bit će besplatno.