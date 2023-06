SJAJNA VIJEST IZ TROGIRA Uređena nova šetnica na pojasu Brigi – Lokvice: "Građani su odmah prepoznali ovu lijepu zonu"

Ante Bilić, gradonačelnik Trogira pohvalio se danas putem društvenih mreža da je realiziran projekt šetnice Brigi - Lokvice. Uređeno je 450 metara šetnice, šest metara širine, podignuta je obala, izgrađena biciklistička staza, postavljena oprema, rasvjeta, izgrađen vodovod i kanalizacija...

Projekt je financiran iz fondova Europske unije, kroz ITU mehanizam Urbane aglomeracije Split u sklopu šireg projekta biciklističkih staza.

- Ovih dana mehanizacija odlazi sa šetnice Brigi - Lokvice koja je 99 posto dovršena. Onih preostalih 1 posto tiče se još jednog dijela hortikulture koja će se saditi nakon sezone, s obzirom na to da nove sadnice vjerojatno ne bi izdržale ljetne vrućine.

Nakon same šetnice duge nešto više od 400 metara s usporednom biciklističkom stazom, klupa, štedljive LED rasvjete i druge opreme, u proteklim tjednima uređivao se i gornji pojas obuhvata te je posađen još jedan drvored, više ni ne pamtim koji po redu u zadnjih 5-6 godina. Posebno me veseli što su građani odmah prepoznali ovu lijepu zonu za napraviti đir, s kolicima, ljubimcima, kao rutu za rekreaciju. Prioritet je sada druga strana Čiova. Projekt od starog mosta do Duhanke je spreman, kao i onaj do granice sa Slatinama te su na redu Hrvatske ceste i županijska Lučka uprava - naveo je Bilić.