Sjajan vikend za splitski Marjan: Zlata se nizala na četiri fronta, Matea Jelić nastavila impresivan niz!

Marjan je uspješno prošao na čak četiri fronta u istom vikendu. Pored zlata na olimpijskim igrama mladih Petre Uglešić i naslova prvaka Hrvatske u mlađim seniorima, raspoloženi su bili sportaši i u Grčkoj na G1 turniru kao i na Kondor openu u Zagrebu.

Matea Jelić je nastavila svoj niz odličja kojim je stigla do petog mjesta na svjetskoj rang listi. U Grčkoj je upisala novo zlato pobjedama protiv Grkinje Sarvanaki, Turkinje Cetinel i Srpkinje Nadice Božanić i to joj je peto odličje u nizu na G turnirima. Do bronce je stigao teškaš Paško Božić koji je bio slobodan u prvom kolu, u drugom je svladao Rumunja Agrisana, a u polufinalu izgubio od kasnijeg pobjednika, reprezentativca Turske Demircioglua.

Formaši kluba nastupili su na Kondor openu, a od šest predstavnika kluba njih pet je stiglo do odličja. Petra Marinović i Luka Pavela zlatni su u paru, Eva Milanović je druga pojedinačno, a Mirjam Karol Maretić i Ivana Tašev brončane pojedinačno.