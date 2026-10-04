Sjajan vikend judaša Solina: Osvojili sedam medalja, mlađe seniorke prvakinje Hrvatske

Iza natjecatelja Judo kluba Solin iznimno je uspješan vikend na prvenstvima Hrvatske. Solinjani su u subotu, 3. listopada, i nedjelju, 4. listopada, nastupili na Prvenstvu Hrvatske za mlađe kadete i mlađe seniore te ukupno osvojili čak sedam medalja. Posebno uspješna bila je nedjelja, kada su mlađi seniori i seniorke osvojili pet medalja, među kojima čak tri zlata, dok su mlađe seniorke Judo kluba Solin u ekipnom poretku postale prvakinje Hrvatske.

Dvije medalje u konkurenciji mlađih kadeta

Prvog dana natjecanja, u subotu, na Prvenstvu Hrvatske za mlađe kadete, članovi Judo kluba Solin osvojili su srebrnu i brončanu medalju, uz jedno peto i jedno sedmo mjesto.

Emili Bubić stigla je do srebrne medalje i drugog mjesta, dok je Ruža Željković osvojila broncu. Katarina Hrkać natjecanje je završila na petom mjestu, a Mateo Vukić zauzeo je sedmo mjesto.

Rezultati Judo kluba Solin u U16 konkurenciji: Emili Bubić – 2. mjesto, Ruža Željković – 3. mjesto, Katarina Hrkać – 5. mjesto i Mateo Vukić – 7. mjesto.

Tri zlata u jednom danu

Još uspješnija za Solinjane bila je nedjelja i Prvenstvo Hrvatske za mlađe seniore. Natjecatelji Judo kluba Solin osvojili su čak pet medalja – tri zlatne, jednu srebrnu i jednu brončanu, uz još tri peta mjesta. Naslove prvaka Hrvatske osvojile su Laura Barišić, Nina Cvjetko i Ana Bešker, koje su se popele na najvišu stepenicu pobjedničkog postolja. Marko Božić osvojio je srebrnu medalju i naslov hrvatskog doprvaka, dok je Petar Mijić natjecanje završio s broncom.

Do petih mjesta stigle su Laura Marasović, Nikolina Marković i Ruža Željković.

Rezultati u U23 konkurenciji: Laura Barišić – 1. mjesto, Nina Cvjetko – 1. mjesto, Ana Bešker – 1. mjesto, Marko Božić – 2. mjesto, Petar Mijić – 3. mjesto, Laura Marasović – 5. mjesto, Nikolina Marković – 5. mjesto i Ruža Željković – 5. mjesto.

Solinjanke ekipne prvakinje Hrvatske

Odlični pojedinačni rezultati donijeli su i veliki ekipni uspjeh. Mlađe seniorke Judo kluba Solin zauzele su prvo mjesto u ekipnom poretku i postale prvakinje Hrvatske. Tako je Judo klub Solin dvodnevno državno prvenstvo zaključio sa sedam osvojenih medalja – četiri zlatne, dvije srebrne i jednom brončanom – uz niz plasmana među sedam najboljih te naslov ekipnih prvakinja Hrvatske u konkurenciji mlađih seniorki.