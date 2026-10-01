Sjajan uspjeh Sinjanki na Prvenstvu Hrvatske: Članice KAS Cetina Adventure osvojile broncu na Bilogori

Članice sinjskog KAS Cetina Adventure ostvarile su odličan rezultat na Prvenstvu Hrvatske u kratkom trailu, osvojivši brončanu medalju u ekipnoj konkurenciji seniorki.

Državno prvenstvo održano je 26. rujna u Velikom Trojstvu, u sklopu Bilogora Traila 2026., a okupilo je više od 400 natjecatelja. Organizaciju natjecanja potpisali su AK Bjelovar i Udruga GO2.

Boje KAS Cetina Adventure branile su Jelena Bobetić, Ivana Vrvilo i Zrinka Deur, koje su se suočile s najdužom i najzahtjevnijom stazom nazvanom „Vepar“.

Pred natjecateljicama bila su čak 44 kilometra zahtjevnog terena s približno 1.600 metara kumulativnog uspona. Brojni usponi i spustovi te česte promjene ritma predstavljali su ozbiljan test izdržljivosti i fizičke pripremljenosti.

Sinjanke su utrku uspješno privele kraju te zajedničkim vremenom 14:24:54 osvojile treće mjesto i brončanu medalju na državnom prvenstvu.

Naslov prvakinja Hrvatske pripao je članicama AK Rika iz Kastva, Marti Močinić, Mirandi Kreković i Doroteji Vlah, koje su ostvarile ukupno vrijeme 13:07:46. Srebro je osvojio AK Fit iz Zaprešića u sastavu Ana Martinović, Maja Perišić i Maja Kolenko, s vremenom 13:13:25.

Bronca s Bilogore još je jedan značajan rezultat za KAS Cetina Adventure i potvrda kvalitetnog rada sinjskog kluba, posebno s obzirom na zahtjevnost staze i konkurenciju najboljih hrvatskih trail trkačica.

Ovogodišnje izdanje Bilogora Traila bilo je posebno i po tome što su, uz seniorsko natjecanje, prvi put održana i juniorska prvenstva Hrvatske u trailu.