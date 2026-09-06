Close Menu

Sjajan uspjeh hrvatske reprezentacije na Svjetskom prvenstvu u uličnom nogometu!

Plasirali su se među najboljih osam na svijetu
ulicni nogomet svjetsko prvenstvo foto press 5

Na nedavno održanom Svjetskom prvenstvu u uličnom nogometu koje se održalo u Nizozemskom Utrechtu hrvatska reprezentacija je postigla izvanredan rezultat plasiravši se među 8 najboljih ekipa na svijetu! Santino Jurišić, Svetin Pavlov, David Jurenić i Ante Cvitanović na čelu s izbornikom Tihom Žmirom predstavljali su Lijepu Našu na ovom prestižnom natjecanju.

Igrala se grupna faza gdje su se naši momci sastali sa reprezentacijama Irske, Japana,  Austrije, Danske i Mexica. Grupu su prošli kao drugoplasirani što im je u osmini finala donijelo jaki sastav SAD-a. Naše ekipa je uspješno prebrodila tu prepreku te se plasirala među najboljih 8 reprezentacija svijeta gdje ih je čekala moćna Kolumbija.

Naši momci nisu se prepali protivnika, dapače igrali su hrabro i većinu susreta dominirali i imali vodstvo od 1-0, nažalost dvije minute prije kraja kontroverzna sudačka odluka da dodijele Kolumbijcima penal koštao nas je čak i boljeg plasmana, ali naši momci unatoč svemu mogu biti i više nego zadovoljni prikazanim jer su još jednom dokazali da su u stanju nositi se s najjačim reprezentacijama na svijetu.  Ovo je još jedan hvale vrijedan uspjeh ekipe Street Monsters Croatia koja okuplja ponajbolje malonogometne majstore sa ovih područja te već godinama predstavljaju našu zemlju u najljepšem mogućem svijetlu te im ovim putem na tome iskreno čestitamo!

ulicni nogomet svjetsko prvenstvo foto press 1
GALERIJA
Kliknite za pregled
Moja reakcija na članak je...
Ljubav
0
Haha
0
Nice
0
What?
0
Laž
0
Sad
0
Mad
0