Sjajan povratak Josipa Šimundže: Nakon pet mjeseci pauze zbog ozljede osvojio turnir u Grčkoj!

Mladi splitski tenisač Josip Šimundža (21) na najbolji se mogući način vratio natjecateljskom tenisu. Nakon gotovo pet mjeseci izbivanja s turnira zbog ozljede, danas je osvojio ITF Futures turnir nagradnog fonda 15.000 dolara u grčkom Heraklionu i stigao do svoje treće profesionalne titule.

U finalnom susretu Šimundža je uvjerljivo svladao Rumunja Roberta Gunu, tenisača koji se nalazi oko 800. mjesta ATP ljestvice, rezultatom 6:1, 6:4, okrunivši tako sjajan tjedan u Grčkoj.

Do naslova je stigao bez izgubljenog seta, pokazavši odličnu formu i sigurnost u igri. Na putu do završnice redom je svladao Matyasa Kozlovskog (6:0, 6:1), Dana Branda (6:3, 6:2), Milesa Jonesa (6:3, 6:4) te u polufinalu Švicarca Flynna Thomasa (6:4, 7:5).

Posljednji profesionalni naslov Šimundža je osvojio prije gotovo pola godine na turniru u Brčkom, nakon čega ga je ozljeda na pet mjeseci udaljila od natjecanja. Dugotrajna stanka odrazila se i na njegov plasman na ATP ljestvici, na kojoj je pao na 860. mjesto.

Osvajanjem turnira u Heraklionu očekuje ga napredak od približno 150 mjesta, čime bi se trebao približiti 700. poziciji svjetske ljestvice.

Iako trenutačni renking ne odražava u potpunosti njegovu igračku kvalitetu, osvajanje trećeg profesionalnog naslova nakon višemjesečne stanke potvrda je njegova potencijala, upornosti i uspješnog povratka nakon zahtjevnog razdoblja.

Ovaj rezultat ujedno je odličan poticaj za nastavak karijere i najava nove sezone u kojoj će Šimundža imati priliku potvrditi da njegove mogućnosti sežu znatno više od trenutačnog plasmana na ATP ljestvici.