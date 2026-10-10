„ŠiZimo priču!“ Roman „Šizika“ Viktorije Majačić ganuo čitatelje do suza

Gradska knjižnica Marka Marulića u Splitu bila je domaćin književnoga susreta s Viktorijom Majačić, autoricom rodom iz Županje, čiji roman „Šizika“ (Alfa, 2026.) izaziva sve veću pozornost među ljubiteljima dobre proze. Zanimljiv žanrovski hibrid u kojemu ima memoaristike, romansirane (auto)biografije, esejističkih izleta i mnoštva prelijepih, gotovo liričnih rečenica oduševio je splitsku publiku.

Urednica Magdalena Mrčela istaknula je da je Majačić strpljivo čekala svoju priliku u Alfi, a zatim je ukoričila roman koji je oduševio sve koji su ga čitali, s povremenim usporedbama s „Proljećima Ivana Galeba“. Majačić je u svojem romanu s mnogo poštovanja, ali i iskrenosti, opisala borbu s mentalnom bolešću. Njezin je roman fikcija s referencama na iskustvo mentalne bolesti majke. Riječi kojima opisuje nemogućnost da detektiramo gdje se u čovjeku razvija i buja bolest poput shizofrenije u mnogima je izazvala val emocija.

Naslov „Šizika“ može se shvatiti višeznačno, a u živom razgovoru s publikom došlo se i do zanimljivih interpretacija. Marina Vidović, predsjednica Udruge Feniks, istaknula je da „ženu koja šizi“ ne vidi kao nešto negativno – jer i u riječi „luđak“ korijen se može povući iz latinskoga – onoga koji je izgubljen u igri. Majačić se izuzetno vješto igra s riječima, a upravo su njezin slikovit, figurativan i znalački elegantan stil pohvalili slušatelji.

Autorica je objasnila da je „Šiziku“ pisala zbog duboke potrebe, ne misleći pritom na sebe, nego samo na druge koji bi kroz knjigu mogli dobiti prijatelja ili utjehu. Teške teme o kojima progovara, a među njima su i bolest, samoranjavanje i suicid, ne umata u neuvjerljiv celofan, nego ih oblikuje autentičnim glasom. Motiv ptica, koji se provlači i kroz njezin prvijenac „Zlatne ptice“, dokazuje važnost simbola slobode za autoricu i njezino stvaralaštvo. Naglasila da je se nada da će njezina knjiga barem za jednu osobu biti korak ka smanjenju stigme oko metalne bolesti, uz napomenu da svaku oboljelu osobu netko voli te da svaka oboljela osoba voli nekoga.

Književni je susret završio potpisivanjem knjige, uz velik dio slušatelja koji su iz Gradske knjižnice Marka Marulića otišli ganuti do suza. Jedna je dosjetljiva slušateljica rekla da bi se ova knjiga mogla širiti pod svojim autentičnim geslom: „ŠiZimo priču!“