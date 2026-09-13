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Situacija kod Sevida ne izgleda dobro. Pogledajte fotografije s požarišta

Požar trenutno gase kanader i air tractor
pozar sevid josip jadrijevic 2

Danas oko 16:15 zaprimljena je dojava o požaru otvorenog prostora na području Sevida.

Požarom su zahvaćeni trava, nisko raslinje i makija.

U gašenju sudjeluju vatrogasci OP Trogir i Kaštela, uz pomoć protupožarnih zračnih snaga. U gašenju trenutno sudjeluju JVP Šibenik 3/1, DVD Šibenik 3/1, DVD Brodarica-Krapanj 4/1, DVD Primošten 3/1, DVD Rogoznica 3/1 i VZ Šibensko-kninske 1/1.

Novi požar u Dalmaciji. Gori kod Sevida, sa Brača preusmjerene zračne snage

Od zračnih snaga na terenu su 1 Canadair CL-415, koji se vraćao s Brača, 1 Air Tractor FireBoss, preusmjeren s Brača, a uskoro će biti preusmjeren i još jedan Canadair CL-415 s Brača.

Pogledajte kako izgleda mjesto događaja. 

pozar sevid josip jadrijevic 1
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