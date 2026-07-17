Siromašna okuplja velika srca: Dobrotvorna ribarska večer uz klape, dalmatinske delicije i humanitarni cilj

U splitskoj Siromašnoj će se sutra, 18. srpnja održati velika Dobrotvorna ribarska večer, humanitarno-glazbeno događanje koje će okupiti brojne izvođače i posjetitelje željne dobre zabave, dalmatinskih specijaliteta i pomaganja onima kojima je pomoć najpotrebnija.

Program počinje u 19 sati, a večer se održava pod sloganom "Za bolju budućnost". Događanje je povezano s inicijativom "Autizam 365 – Ljeto 365", dok organizatori poručuju kako se zajedništvom može učiniti mnogo.

Večer ispunjena klapskom pjesmom

Za glazbeni dio programa bit će zadužene Klapa Siromašna, Klapa Rusula i Klapa Cetinjani. Pred publikom će nastupiti i Katica Marinović, dok će za nastavak zabave biti zadužen DJ Peri. Posjetitelje tako očekuje večer ispunjena klapskom pjesmom, dalmatinskom atmosferom i druženjem uz more.

Sipa s bobom, rižot, srdele i ćevapi

Uz bogat glazbeni program, priprema se i raznovrsna gastronomska ponuda. Posjetitelji će moći kušati sipu s bobom, rižot od školjaka, srdele i ćevape. Organizatori pozivaju mještane i goste da se pridruže događanju, podrže humanitarni cilj i svojim dolaskom postanu dio priče koja promiče solidarnost i zajedništvo.

"Zajedno za bolju budućnost. Hvala što ste dio ove priče", poručili su organizatori Dobrotvorne ribarske večeri u Siromašnoj.