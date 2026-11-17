Uoči 18. studenoga, Dana sjećanja na žrtve Domovinskog rata i Dana sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje, na splitskoj Sirobuji večeras je zabilježen poseban prizor.

Na nadvožnjaku iznad jedne od najprometnijih splitskih prometnica istaknuta je velika hrvatska trobojnica s grbom, a s njezine lijeve i desne strane nalaze se natpisi „Škabrnja“ i „Vukovar“, uokvireni prepoznatljivim crveno-bijelim kvadratima.

Ova snažna i simbolična poruka posvećena je sjećanju na žrtve dvaju mjesta koja su postala simboli stradanja, otpora i žrtve u Domovinskom ratu.

Sirobuja već godinama čuva uspomenu na Vukovar i Škabrnju. Podsjetimo, prethodnih godina na ovom su se mjestu održavale i impresivne bakljade u organizaciji Torcide Barutana, uz okupljanje brojnih građana i paljenje svijeća u spomen na stradale.

Večerašnji prizor još je jedan podsjetnik na važnost očuvanja uspomene na sve poginule, nestale i stradale u Domovinskom ratu.

Hrvatska trobojnica i imena Vukovara i Škabrnje na nadvožnjaku tako i ove godine šalju jasnu poruku svim prolaznicima – žrtva Grada Heroja i Škabrnje nikada neće biti zaboravljena.