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Širi se opasna otrovna riba: Grčka uvodi novčanu nagradu za svaki ulovljeni kilogram

Prirodnih neprijatelja napuhača u Mediteranu gotovo da nema

Otrovna srebrnopruga napuhača (Lagocephalus sceleratus) riblja je vrsta koja se nezaustavljivo se širi Egejskim morem, a grčka vlada sada je odlučila novčano potaknuti njezin izlov. Ova nametjiva riba ugrožava domaći morski ekosustav, uništava mreže i predstavlja opasnost za ljude.

Prema grčkim medijima, za svaki kilogram ulovljene napuhače ribarima će se isplatiti 5,33 eura. Program su pozdravile i ribarske udruge.

Prema grčkom Centru za istraživanje mora, još nema mnogo detaljnih istraživanja o utjecaju te vrste na bioraznolikost, no postojeći znanstveni modeli upućuju na negativne posljedice. Ova invazivna riba vrlo se lako prilagođava i ima malo prirodnih neprijatelja. Osim što je otrovna, može nanijeti i ozbiljne ozljede, no stručnjaci ipak umiruju kupače. Poznat je samo jedan slučaj ugriza kupača, zabilježen 2022. godine. Zabilježen je i slučaj petorice ribara koji su ulovljenu ribu pojeli i nakon toga se otrovali, ali nitko nije preminuo.

Tijelo srebrnoprugaste napuhače sadrži tetrodotoksin, snažan neurotoksin koji blokira prijenos živčanih signala. Otrov se ne uništava termičkom obradom pa ostaje aktivan i nakon kuhanja.

Ova vrsta potječe iz Indijskog oceana i zapadnog dijela Tihog oceana. Naraste do 40 centimetara, ali može doseći duljinu od jednog metra i težinu od osam kilograma. U Sredozemlje je dospjela kroz Sueski kanal, a prvi put je ondje zabilježena 2003. godine.

Grčki ministar poljoprivrede i prehrane Margaritis Schinas kazao je kako ne očekuje spektakularne promjene te potpuno iskorjenjivanje vrste smatra nemogućim. Cilj je tek smanjiti brojnost populacije i ublažiti štetu koju ona uzrokuje.

Sličan program već godinama provodi i Turska gdje se ova riba proširila ranije nego u Grčkoj.

Prvi potvrđeni nalaz srebrnoprugaste napuhače u hrvatskom dijelu Jadrana zabilježen je još 2012. kod otoka Jakljana kraj Dubrovnika. Kasnije je zabilježeno još nekoliko ulova u južnom i srednjem Jadranu. U svibnju 2024. ulovljen je primjerak u Medulinskom zaljevu u Istri, što je bio prvi nalaz u sjevernom Jadranu i dosad najsjeverniji nalaz te vrste u cijelom Sredozemlju.

Prirodnih neprijatelja napuhača u Mediteranu gotovo da nema.

Jedina mediteranska životinja koja se može hraniti napuhačom je glavata želva (Caretta caretta), inače zaštićena na području cijele EU, piše DW.

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