Širi se novi opasni trend među djecom i mladima: "Na policiji je da istraži što se događa"

Internetom se širi novi opasni trend koji prijeti djeci i mladima.

Pojavljuje se pod nazivom Cat in the Hat, najčešće na Tik Toku.

Riječ je o prijetećim video porukama u kojima se umjetnom inteligencijom generirana osoba prerušena u mačka s velikim cveno-bijelim šešriom pojavljuje pred domovima ili školama djece, navodeći njihova imena uz poruke u kojima se spominje oružje, ozljeđivanje, pa čak i silovanje.

Centar za nestalu i zlostavljanu djecu policiji je predao popis s gotovo 200 takvih sadržaja.

"Centar kada je dobio te prijave automatski smo proslijedili Ministarstvu unutarnjih poslova i naložili smo sukladno aktu digitalnim uslugama, društvenim mrežama, da se isti takvi videi uklone. Nažalost tu nije bilo kaznenih djela koja su napravljena s ozbirom da ne znamo, da iza njih vrlo često stoje anonimni pošiljatelj, i na policiji je da se istraže daljnje radnje, odnosno da se utvrdi tko je pošiljatelj", kazao je Tomislav Ramljak za Dnevnik.hr. iz Centra za nestalu i zlostavljanu djecu.