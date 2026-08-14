Širi se apel da brodovi i brodice krenu prema Nemiri, Omiš otvorio prihvatni centar za evakuirane

Situacija na području Omiša, koje je u četvrtak navečer zahvatio veliki požar, i dalje je iznimno ozbiljna. Grad Omiš objavio je mjesto za prihvat evakuiranih građana i turista iz naselja pogođenih požarom.

Evakuirani se primaju u dvorani Ribnjak

Iz Grada su izvijestili da je za prihvat stanovnika i turista određena: Gradska sportska dvorana Ribnjak, Četvrt omiške bojne 1, Ribnjak, Omiš.

Objava je upućena stanovnicima naselja u sastavu Grada Omiša koja je tijekom večeri 13. kolovoza zahvatio požar.

Društvenim mrežama širi se apel za pomoć iz Nemire

Istodobno se društvenim mrežama i među građanima širi apel da brodovi i brodice krenu prema Nemiri, gdje se, prema porukama koje kruže, na plaži nalaze djeca i odrasli kojima je potrebna pomoć zbog velike količine dima.

“Brodovi i kaići neka idu put Nemire prema plaži, ima djece i odraslih za odvesti, potušit će ih dim”, stoji u jednoj od poruka koja se dijeli među građanima.

Napominjemo kako se radi o apelu koji se širi društvenim mrežama, dok je informacija o prihvatnom centru službeno objavljena od strane Grada Omiša.

Građane se poziva da prate upute nadležnih službi i u slučaju naredbe za evakuaciju postupaju bez odgode.