Šipić iz Osijeka poslao poruku o budućnosti Slavonije: "Želimo da mladi ostanu, a oni koji su otišli prepoznaju priliku za povratak"

Ministar demografije i useljeništva Ivan Šipić boravio je u radnom posjetu Osijeku i Osječko-baranjskoj županiji, gdje je s predstavnicima lokalne i regionalne vlasti te akademske zajednice razgovarao o demografskim izazovima Slavonije. U fokusu su bili priprema Zakona o demografskoj obnovi, stvaranje boljih uvjeta za mlade obitelji te poticanje povratka hrvatskih iseljenika i njihovih potomaka. Tijekom posjeta ministar se sastao s osječkim gradonačelnikom Ivanom Radićem, županicom Natašom Tramišak te predstavnicima Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.

Šipić: "Demografska obnova pitanje je budućnosti Hrvatske"

Na osječkom Sveučilištu razgovaralo se o uključivanju znanstvene zajednice u oblikovanje budućih demografskih politika. Sveučilište sudjeluje u radu Znanstvenog savjeta za demografsku obnovu te je jedan od partnera Ministarstva u pripremi novog zakonskog okvira. "Demografska obnova nije pitanje jednog ministarstva niti jednog mandata. To je pitanje budućnosti Hrvatske i zato nam je dragocjena suradnja sa znanstvenom zajednicom. Želimo da Zakon o demografskoj obnovi počiva na stručnosti, znanju i stvarnim potrebama ljudi, a Slavonija u tom procesu ima posebno mjesto", poručio je Šipić. Posebna pozornost posvećena je programu stipendiranja učenja hrvatskog jezika za povratnike i njihove potomke. U akademskoj godini 2026./2027. u Osijeku je 16 stipendista, što je rekord od početka suradnje Ministarstva i Filozofskog fakulteta te povećanje od 60 posto u odnosu na prethodnu godinu.

Županija izgubila više od 15 posto stanovništva u deset godina

O ozbiljnosti demografskih izazova svjedoče i podaci za Osječko-baranjsku županiju. Prema Popisu stanovništva iz 2021. godine, Županija je imala 258.026 stanovnika, što predstavlja pad od 15,41 posto u odnosu na deset godina ranije. Ipak, tijekom 2025. godine zabilježen je pozitivan migracijski saldo od 386 osoba, iako je prirodni prirast i dalje negativan. Na sastanku sa županicom Natašom Tramišak istaknuto je da je kroz državne programe potpore vrtićima, dječjim igralištima, roditeljstvu i mladima od 2021. do 2026. na području Županije dodijeljeno više od šest milijuna eura. Razgovaralo se i o županijskom programu "Naša Slavonija i Baranja – naš dom", kroz koji je ove godine 119 mladih obitelji, s ukupno 143 djece, ostvarilo 640.000 eura bespovratnih potpora za gradnju ili obnovu stambenih objekata. Drugi dio programa predviđa izgradnju 52 stambene jedinice na 20 lokacija u 19 jedinica lokalne samouprave. Mladim obiteljima omogućit će se dugoročni najam u trajanju od 10 do 30 godina, uz mogućnost postupnog otkupa nekretnina.

"Naš je zajednički cilj da Slavonija bude prostor u kojem mladi žele ostati, obitelji imaju sigurnost za budućnost, a oni koji su otišli prepoznaju priliku za povratak", istaknuo je Šipić. Na sastanku s gradonačelnikom Ivanom Radićem razgovaralo se o proširenju vrtićkih kapaciteta, podršci roditeljima i dostupnijem stanovanju za mlade obitelji. Prema podacima Grada Osijeka, izdvajanja za predškolski odgoj povećana su s 5,6 milijuna eura u 2021. na 14,8 milijuna eura u 2026. godini. Istodobno je tijekom 2025. u Osijeku rođeno 774 djece, odnosno 49 više nego prethodne godine.

Predstavljen i novi projekt za pomoć majkama nakon poroda

Ministar je tijekom razgovora predstavio i prijedlog pilot-projekta "Mama, tu sam", kojim se želi osigurati dodatna podrška majkama u prvim mjesecima nakon poroda. Projekt predviđa praktičnu pomoć u kućanstvu, dostupnije stručno savjetovanje te jednostavnije povezivanje majki s postojećim zdravstvenim i socijalnim uslugama. Razmotrena je mogućnost da se upravo Osijek uključi u pilot-provedbu ovog projekta. Iz Ministarstva poručuju kako je za demografsku obnovu nužna suradnja države, lokalnih i regionalnih vlasti te znanstvenih institucija, a upravo se Slavonija, suočena s dugogodišnjim iseljavanjem i padom broja stanovnika, nalazi među područjima u kojima su takve mjere posebno važne.