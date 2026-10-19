Šipak ili grejp: Koje voće ima više antioksidansa?

Šipak i grejp poznati su po visokom udjelu antioksidansa, no koje je od ta dva voća bolje za zdravlje? Oba su dobar izbor jer sadrže brojne korisne tvari, ali se razlikuju po sastavu i zdravstvenim prednostima, prenosi Index.

Koje voće ima više antioksidansa?

Prema nekim laboratorijskim mjerenjima, grejp ima veći antioksidativni kapacitet od šipka. Istraživanje iz 2021. godine navodi da grejp ima ORAC vrijednost 13.805, a nar 9046. ORAC je laboratorijska metoda kojom se mjeri sposobnost određenih tvari da neutraliziraju slobodne radikale.

Ipak, ti rezultati ne znače nužno da grejp ima snažnije antioksidativno djelovanje u ljudskom tijelu. Naime, vrijednosti dobivene laboratorijskim testovima ne pokazuju uvijek kako se antioksidansi ponašaju nakon što ih unesemo hranom.

S druge strane, šipak bi mogao biti bolji izvor polifenola, biljnih spojeva s antioksidativnim svojstvima. Sadrži i spojeve poput punikalagina, koji pripadaju skupini elagitanina i mogli bi imati povoljan učinak na zdravlje.

Zasad nema dovoljno izravnih usporednih istraživanja koja bi pokazala koje od ta dva voća ima veću ukupnu antioksidativnu vrijednost za ljudski organizam. Budući da oba sadrže korisne hranjive tvari, najbolje ih je uključiti u raznoliku i uravnoteženu prehranu.

Zdravstvene prednosti šipka

Šipak je poznat po visokom udjelu antioksidansa. Njegova sočna zrnca bogata su biljnim spojevima, među kojima su polifenoli, flavonoidi, antocijanini i elagitanini. Mnogi od tih spojeva imaju antioksidativna i protuupalna svojstva.

Istraživanja pokazuju da konzumacija soka od šipka može pomoći u smanjenju pokazatelja oksidativnog stresa, poput malondialdehida (MDA), te povećati antioksidativni kapacitet krvi. Oksidativni stres nastaje kada u tijelu postoji neravnoteža između slobodnih radikala i tvari koje ih neutraliziraju.

Šipak sadrži i vitamin C, važan za normalno funkcioniranje imunosnog sustava, zdravlje krvnih žila i stvaranje kolagena. Jedna šalica njegovih zrnaca osigurava oko 20 % preporučenog dnevnog unosa vitamina C.

Osim toga, ista količina osigurava gotovo četvrtinu preporučenog dnevnog unosa vlakana. Vlakna su važna za zdravlje probavnog sustava jer hrane korisne crijevne bakterije, potiču redovitu probavu i pomažu u sprječavanju zatvora.

Zdravstvene prednosti grejpa i važno upozorenje

Grejp je također bogat antioksidansima, a posebno se ističe visokim udjelom vitamina C. Jedna šalica grejpa može osigurati velik dio preporučenog dnevnog unosa tog vitamina, koji pomaže u zaštiti stanica od oksidativnog stresa.

Osim vitamina C, grejp sadrži flavonoide poput naringina i naringenina te karotenoide, biljne pigmente s antioksidativnim svojstvima. Ti spojevi mogu pomoći u zaštiti stanica od oštećenja uzrokovanih slobodnim radikalima.

Istraživanja pokazuju da konzumacija soka od grejpa može povećati razinu vitamina C i određenih biljnih spojeva u krvi te poboljšati njezin antioksidativni kapacitet. Neka istraživanja također povezuju redovitu konzumaciju agruma s manjim rizikom od određenih bolesti, uključujući bolesti srca i rak želuca. Ipak, takvi rezultati ne dokazuju da samo jedenje grejpa može spriječiti razvoj tih bolesti.

Važno je znati i da grejp može utjecati na djelovanje određenih lijekova, uključujući neke statine za snižavanje kolesterola i lijekove za regulaciju krvnog tlaka. Kod pojedinih lijekova grejp može povećati njihovu koncentraciju u krvi i tako povećati rizik od nuspojava.

Zato bi osobe koje uzimaju lijekove trebale provjeriti s liječnikom ili ljekarnikom smiju li konzumirati grejp ili piti njegov sok. Kod nekih lijekova potrebno ga je potpuno izbjegavati.