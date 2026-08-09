Sinoć se zapalio restoran u centru Splita

U subotu navečer ponovno je izbio požar u restoranu u kojem se, prema informacijama koje je dobila Dalmacija Danas, u kratkom vremenu već dogodio najmanje još jedan sličan incident.

Kako nam javlja čitatelj, vatrogasci su na mjesto događaja stigli nešto prije 23 sata.

Čitatelj nam je dostavio i snimku na kojoj se vidi dim koji izlazi iz ventilacije na krovu objekta.

Prema njegovim riječima, riječ je najmanje o drugom požaru u istom restoranu u relativno kratkom razdoblju.

Više informacija o uzroku požara, eventualnoj materijalnoj šteti i okolnostima događaja zasad nije poznato.