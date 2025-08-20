Sinoć se plesalo u ritmu svijeta – otvoren Međunarodni festival folklora Split 2025.

Sinoć je na splitskoj Rivi svečano otvoreno četvrto izdanje CIOFF Međunarodnog festivala folklora Split 2025, manifestacije koja je u samo nekoliko godina postala jedan od prepoznatljivih kulturnih događaja ljetne sezone u Dalmaciji.

Program je započeo u 18:30 sati ispred HNK Split, gdje su se predstavili ansambli sudionici. U 19 sati uslijedila je svečana promenada – šarena povorka plesnih skupina iz cijelog svijeta, koje su ulicama centra grada svojim kostimima, pjesmom i plesom privukle mnoštvo znatiželjnih Splićana i turista. Vrhunac večeri bio je veliki koncert na Rivi u 20 sati, kada je publika uživala u pravoj svjetskoj smotri tradicijskih plesova i glazbe.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Ove godine festival u Split i okolicu dovodi više od 200 izvođača s četiri kontinenta. Publika će tako kroz koncerte i radionice moći upoznati plesne i glazbene tradicije Kolumbije, Bugarske, Češke, Južne Koreje, Paragvaja, Sjevernog Cipra i Indije, uz bogat program domaćih kulturno-umjetničkih društava. Hrvatsku predstavljaju ansambli iz Splita, Trogira, Solina, Šolte i Osijeka, predvođeni domaćinom – Folklornim ansamblom Jedinstvo.

Festival se održava od 19. do 23. kolovoza na šest lokacija: Split, Trogir, Klis, City Center One, Solin i Šolta, a ujedno je proglašen i manifestacijom od posebnog značaja za Grad Split.

Splitska Riva sinoć je bila prepuna, a brojni posjetitelji ističu kako je prizor povorke i zajedničkog koncerta podsjećao na pravi spektakl boja, ritmova i emocija. Publika je velikim pljeskom nagrađivala nastupe ansambala, potvrđujući kako je ovaj festival postao neizostavan dio kulturnog ljeta u gradu pod Marjanom.

Festival se nastavlja večeras i narednih dana u Trogiru, Klisu, Solinu i na Šolti, a završnica je ponovno u Splitu.

20. kolovoza – TVRĐAVA KLIS

20:30 Večernji nastupi u povijesnom ambijentu tvrđave Klis

21. kolovoza – ŠOLTA (Grohote)

Festival seli na otok!

20:30 Folklorna večer u Grohotama.

22. kolovoza – TROGIR

Povijesna kulisa Trogira pretvara se u svjetsku plesnu pozornicu.

19:30 – Promenada svih sudionika trogirskom rivom

20:00 – Koncert na trgu u staroj gradskoj jezgri

23. kolovoza – SPLIT (City Center One)

10:30 – Promenada trgovačkim centrom

Kreativna radionica za mališane – glazba, ples i izrada folklornih ukrasa

11:00 – Koncert svih sudionika

23. kolovoza – SOLIN (Gradina)

Svečano zatvaranje festivala

19:30 – Promenada svih sudionika

20:00 – Završni koncert na Gradini

24. kolovoza – SPLIT (Sveučilišni kampus)

Odlazak sudionika nakon doručka

Transferi sudionika (zračna luka Split, zračna luka Zagreb)

Manifestaciju podržavaju: Splitsko-dalmatinska županija, Grad Split, Ministarstvo kulture i medija RH, TZ grada Splita, TZ Splitsko-dalmatinske županije, TZ Trogir, TZ Klis, TZ Šolta, JUUK Zvonimir Solin, HNK Split, Hrvatska matica iseljenika – podružnica Split, te donatori i sponzori Leda, Digitalni studio AKVARIJ, City Center One Split, Quantum code, MM Tours i medijski pokrovitelj Slobodna Dalmacija.

Ulaz na sva događanja je besplatan.