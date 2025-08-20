Sinoć se plesalo u ritmu svijeta – otvoren Međunarodni festival folklora Split 2025.

Sinoć je na splitskoj Rivi svečano otvoreno četvrto izdanje CIOFF Međunarodnog festivala folklora Split 2025, manifestacije koja je u samo nekoliko godina postala jedan od prepoznatljivih kulturnih događaja ljetne sezone u Dalmaciji.
Program je započeo u 18:30 sati ispred HNK Split, gdje su se predstavili ansambli sudionici. U 19 sati uslijedila je svečana promenada – šarena povorka plesnih skupina iz cijelog svijeta, koje su ulicama centra grada svojim kostimima, pjesmom i plesom privukle mnoštvo znatiželjnih Splićana i turista. Vrhunac večeri bio je veliki koncert na Rivi u 20 sati, kada je publika uživala u pravoj svjetskoj smotri tradicijskih plesova i glazbe.
Ove godine festival u Split i okolicu dovodi više od 200 izvođača s četiri kontinenta. Publika će tako kroz koncerte i radionice moći upoznati plesne i glazbene tradicije Kolumbije, Bugarske, Češke, Južne Koreje, Paragvaja, Sjevernog Cipra i Indije, uz bogat program domaćih kulturno-umjetničkih društava. Hrvatsku predstavljaju ansambli iz Splita, Trogira, Solina, Šolte i Osijeka, predvođeni domaćinom – Folklornim ansamblom Jedinstvo.
Festival se održava od 19. do 23. kolovoza na šest lokacija: Split, Trogir, Klis, City Center One, Solin i Šolta, a ujedno je proglašen i manifestacijom od posebnog značaja za Grad Split.
Splitska Riva sinoć je bila prepuna, a brojni posjetitelji ističu kako je prizor povorke i zajedničkog koncerta podsjećao na pravi spektakl boja, ritmova i emocija. Publika je velikim pljeskom nagrađivala nastupe ansambala, potvrđujući kako je ovaj festival postao neizostavan dio kulturnog ljeta u gradu pod Marjanom.
Festival se nastavlja večeras i narednih dana u Trogiru, Klisu, Solinu i na Šolti, a završnica je ponovno u Splitu.
20. kolovoza – TVRĐAVA KLIS
- 20:30 Večernji nastupi u povijesnom ambijentu tvrđave Klis
21. kolovoza – ŠOLTA (Grohote)
Festival seli na otok!
- 20:30 Folklorna večer u Grohotama.
22. kolovoza – TROGIR
Povijesna kulisa Trogira pretvara se u svjetsku plesnu pozornicu.
- 19:30 – Promenada svih sudionika trogirskom rivom
- 20:00 – Koncert na trgu u staroj gradskoj jezgri
23. kolovoza – SPLIT (City Center One)
- 10:30 – Promenada trgovačkim centrom
- Kreativna radionica za mališane – glazba, ples i izrada folklornih ukrasa
- 11:00 – Koncert svih sudionika
23. kolovoza – SOLIN (Gradina)
Svečano zatvaranje festivala
- 19:30 – Promenada svih sudionika
- 20:00 – Završni koncert na Gradini
24. kolovoza – SPLIT (Sveučilišni kampus)
Odlazak sudionika nakon doručka
- Transferi sudionika (zračna luka Split, zračna luka Zagreb)
Manifestaciju podržavaju: Splitsko-dalmatinska županija, Grad Split, Ministarstvo kulture i medija RH, TZ grada Splita, TZ Splitsko-dalmatinske županije, TZ Trogir, TZ Klis, TZ Šolta, JUUK Zvonimir Solin, HNK Split, Hrvatska matica iseljenika – podružnica Split, te donatori i sponzori Leda, Digitalni studio AKVARIJ, City Center One Split, Quantum code, MM Tours i medijski pokrovitelj Slobodna Dalmacija.
Ulaz na sva događanja je besplatan.