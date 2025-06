Sinoć otvorena izložba "Vrhovi dubina" u Splitu: Zaronili smo u tisućljeća podvodne baštine Dalmacije

U impresivnom ambijentu Stare gradske vijećnice na Pjaci sinoć je svečano otvorena multimedijalna izložba "Vrhovi dubina – podvodna baština Splitsko-dalmatinske županije", projekt koji na dosad neviđen način predstavlja najznačajnije arheološke nalaze iz podmorja srednje Dalmacije. Riječ je o prvoj izložbi ovakvog opsega i tehnološkog pristupa u Hrvatskoj, koja posjetitelje vodi na virtualni zaron kroz tisućljeća podmorskih priča – od kamenog doba do Drugog svjetskog rata.

Na izložbi je predstavljeno preko stotinu originalnih artefakata pronađenih u podmorju – od antičkih amfora, srednjovjekovnih sidara, novovjekovnih brodskih ostataka do dijelova američkih aviona s dna Jadrana. Posjetitelji imaju priliku doslovno "zaroniti" među nalaze uz pomoć VR tehnologije i podvodnih video projekcija, što izložbi daje snažan doživljaj prostorne i vremenske dubine.

Posebno su dojmljivi lokaliteti s područja Visa, Palagruže, Kaštelanskog zaljeva, Šćedra, Paklinskih otoka i Resnika, ali i najnovija istraživanja brodoloma kod otočića Stambedar i olupina iz Drugog svjetskog rata.

Na otvorenju su govorili župan Blaženko Boban, gradonačelnik Tomislav Šuta, dogradonačelnica i pokretačica projekta Matea Dorčić, kustos i ravnatelj Pomorskog muzeja Split Ljubomir Radić, te konzervatorice Silva Kukoč i Saša Denegri. Prisutnima se obratio i dr. Mladen Pešić, ravnatelj Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju iz Zadra, najavivši da će izložba uskoro gostovati i u tom gradu.

Boban: „Spajamo znanje, baštinu i doživljaj“

Otvorenju su prisustvovali brojni uzvanici iz kulturnog, akademskog i političkog života, a prvi se obratio župan Blaženko Boban, koji je naglasio dugogodišnju predanost Županije očuvanju pomorske baštine:

“Splitsko-dalmatinska županija već dugi niz godina sustavno ulaže u očuvanje i promociju pomorske baštine. Kroz projekt Pomorsko je dobro i niz drugih programa, jasno smo postavili cilj: jačanje konkurentnosti arheološko-povijesnog turizma srednje Dalmacije. Želimo razvijati turizam koji spaja znanje, baštinu i doživljaj.”

Šuta: „Kultura je temelj grada kakvom težimo“

Gradonačelnik Splita Tomislav Šuta zahvalio je svima koji su radili na izložbi i istaknuo njezinu važnost za gradsku zajednicu:

“Ovaj projekt pokazuje koliko je važno ulagati u kulturu, znanje i vrijednosti koje nas povezuju. Od početka svog mandata naglašavam da želim biti gradonačelnik svih građana – a to uključuje podršku inicijativama koje okupljaju ljude, potiču dijalog i jačaju osjećaj pripadnosti.

Zahvaljujem svima koji su radili na ovoj izložbi te pozivam naše sugrađane i goste da je dođu razgledati – jer kultura je temelj grada kakvom svi težimo.”

Dorčić: „Izložba je poklon Splitu i njegovim ljudima“

Dogradonačelnica Matea Dorčić, idejna začetnica izložbe, prisjetila se početaka cijelog projekta:

“Ideja izložbe potekla je još 2019. godine u sklopu županijskog programa zaštite i valorizacije pomorskog dobra. Program je svake godine rastao, a 2021. izdali smo tiskani katalog podvodne baštine u suradnji s Hrvatskim pomorskim muzejem. To je bio temelj za ovu izložbu, koju poklanjamo Splitu i svim stanovnicima naše županije.”

Dodala je kako je 2023. godine izrađen i digitalni katalog – svojevrsni virtualni muzej.

Radić: „Zanimljivi nalazi, neki izloženi prvi put“

Kustos izložbe Ljubomir Radić, ravnatelj Pomorskog muzeja Split, otkrio je zanimljive detalje postava:

“Cilj izložbe je približiti podvodnu arheologiju široj publici, a ne samo stručnoj javnosti. Posebno su zanimljivi nalazi koji dosad nisu prezentirani. Birana je građa koja je atraktivna i raznovrsna – od prapovijesnih alatki s lokaliteta Resnik do olupina brodova i zrakoplova iz 20. stoljeća.”

Istaknuo je neke od najzanimljivijih eksponata:

“Dijelovi podmornice Nereide potopljene kod Palagruže tijekom Prvog svjetskog rata, torpedo kojim je slavni podmorničar Von Trapp potopio neprijateljski brod, kao i koštice masline pronađene u amfori na Palagruži – nalazi biljnog podrijetla koji su preživjeli tisućljeća pod morem.”

Denegri: „Od Brača do Palagruže, cijela županija pod morem priča svoju priču“

Saša Denegri, iz Konzervatorskog odjela Ministarstva kulture i medija RH, dodatno je objasnio obuhvat izložbe:

“Lokaliteti obuhvaćeni izložbom pokrivaju cjelokupan akvatorij županije – od priobalja do podmorja otoka poput Brača, Hvara, Visa i Šolte, uključujući i manje otoke poput Palagruže, Biševa, Šćedra i Paklinskih otoka.

Prikazane su sve tipološke kategorije podvodne baštine – od brodoloma, luka i sidrišta, do olupina zrakoplova. Projekt je započeo prije tri godine i u njegovoj su realizaciji ključnu ulogu imali podvodni arheolozi koji su i autori tekstova izložbe.”

Likovni postav potpisuje Clinica Studio iz Zagreba, dok je vizualni identitet djelo Studija Kazinoti & Komenda iz Splita. Kroz inovativnu scenografiju izložba se doživljava kao uranjanje u morski svijet: od ulaza koji simulira početak zarona, preko tematskih "otoka" s nalazima, do virtualnih pogleda u potopljenu povijest.

Zahvaljujući suradnji s više od 20 institucija, uključujući Hrvatski restauratorski zavod, Arheološki muzej Split, Muzej hrvatskih arheoloških spomenika i lokalne muzeje s otoka i obale, velik dio građe koji je godinama bio skriven javnosti sada je napokon dostupan svima.

Izložba otvorena do 27. srpnja, ulaz besplatan

Izložba ostaje otvorena u Staroj gradskoj vijećnici sve do 27. srpnja, a svi zainteresirani mogu je posjetiti od utorka do nedjelje, u vremenu od 9 do 20 sati. Ulaz je besplatan.

Kako su organizatori poručili na kraju otvorenja:

"Svaka dubina ima svoju priču. More možda najljepšu. Zaronimo zajedno."