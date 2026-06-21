Sinoć napadnuti mladi turisti, ozlijeđeni su. Policija traži počinitelje

Dvojica slovenskih državljana, 19-godišnjak i jedan maloljetnik, napadnuti su i ozlijeđeni u Poreču jučer u ranim jutarnjim satima. Prema navodima policije, napad se dogodio 20. lipnja oko 3 sata na Narodnom trgu, izvijestila je istarska policija.

Mladići su prijavili da ih je napala skupina nepoznatih osoba. U napadu su obojica zadobila tjelesne ozljede.

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Policijski službenici provode kriminalističko istraživanje kako bi utvrdili sve okolnosti događaja i pronašli napadače.