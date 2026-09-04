Sinoć je u Fotoklubu otvorena zanimljiva izložba – splitskog fotografa zanima o čemu šutite?

U Galeriji fotografije Fotokluba Split sinoć je pred brojnom publikom otvorena samostalna izložba splitskog fotografa Antonija Stipinovića, zanimljivog naziva – „O čemu šutiš?“ Riječ je o ciklusu od deset fotografija, tiskanih na velikom formatu, na kojima pronalazimo ljudska lica u neobičnoj igri dodira, ruku i pokreta. Stipinović istražuje odnose lica i ruku, pokreta tijela i igre svjetla pri čemu u posjetitelj, promatrajući neobične rezultate te fotografske 'igre', postupno postaje svjestan koliko je tanka granica nježnosti i boli, strasti i nasilja, a pitanje je postoji li ona uopće. Ruke koje dramatično prikrivaju lice, pogled koji se gubi u daljini, uzdah ili krik, svaka fotografija ostavlja otvoreno pitanje i prostor za interpretaciju. Zanimljivo je da Stipinovićeve fotografije prati i još jedan neobičan, 'anketni' dio. Naime, autorica teksta predgovora, Paula Jurišić osmislila je upitnik „O čemu šutiš?“, zamišljen kao drukčiji oblik popratnog teksta i poziv publici na sudjelovanje. Posjetitelji za vrijeme trajanja izložbe mogu označiti ono o čemu sami šute, a zatim zapisati ili nacrtati vlastiti „vrisak“ i anonimno ga ubaciti u vrisak-kutiju. Tako je pitanje iz naziva izložbe već na otvorenju dobilo pojedine vrlo konkretne odgovore — neke zapisane, neke nacrtane, a neke, sasvim prikladno, ipak prešućene.

Izložbu je ispred Fotokluba Split otvorila predsjednica udruge Ana Žanko, o konceptu izložbe i 'šutnjama i tišinama' vrlo je poetično govorila Paula Jurišić, a za sam kraj posjetitelje je pozdravio i sam autor koji je zahvalio svima koji su sudjelovali u realizaciji i svom matičnom Fotoklubu na prilici za izlaganje.

Antonio Stipinović splitski je fotograf čiji se rad temelji na konceptualnom pristupu fotografiji. Član je Fotokluba Split, gdje redovito izlaže, a za svoj je rad i nagrađivan. Sudjelovao je na brojnim skupnim izložbama u Hrvatskoj i inozemstvu, uključujući suradnju s Royal Photographic Societyjem u Londonu. U svom radu istražuje granice percepcije i emocije kroz intimne portrete, tijelo i pokret, često u suradnji s plesnim umjetnicima. Fotografiju promatra kao prostor u kojem se stvarnost može malo pomaknuti i otvoriti drugačijem načinu gledanja. Uz fotografiju, grafički dizajn dolazi kao prirodan nastavak istraživanja — prostor u kojem se slika, tipografija i forma prožimaju u skladnu cjelinu. Kroz opušten i znatiželjan pristup, rado sudjeluje u projektima koji spajaju fotografiju s drugim oblicima umjetnosti, stvarajući iskrene i estetski zaokružene vizualne doživljaje.

Izložba ostaje otvorena do 21. rujna i može se pogledati u radno vrijeme Galerije fotografije.

Izložba je dio Redovnog godišnjeg programa Fotokluba Split za 2026., koji se financira sredstvima Zaklade Kultura nova, a realizirana je uz financijsku podršku Ministarstva kulture i medija RH, Splitsko-dalmatinske županije i Grada Splita.