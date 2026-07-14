Sinoć je u Fotoklubu otvorena zanimljiva izložba, modeli su 'podstanari'

Sinoć je u Galeriji fotografije splitskog Fotokluba otvorena prva samostalna izložba mlade splitske autorice Danice Katunarić. Izložba jednostavna naziva 'Podstanari' obuhvaća ciklus od tridesetak fotografija na kojima su glavni modeli, ni manje ni više, bube i kukci. Premda dobar dio ljudi ta mala stvorenja doživljava kao najomraženije 'podstanare' i bube i kukce doživljavaju kao smrtne neprijatelje u svom životnom prostoru, autorica taj odnos okreće u drugom smjeru. Kukce ne promatra kao neželjene uljeze, nego kao tihe stanare malih, pažljivo postavljenih prizora.

Polazište ciklusa vezano je uz jednostavan kućni prizor: kukce zatečene u lusteru, čija su tijela na prozirnoj površini, pod svjetlom, ostavljala neobične oblike i sjene. Iz tog zapažanja razvila se serija fotografija u kojoj mrtvi kukci, suho lišće, riblje kosti, vlati trave, hrana i drugi pronađeni materijali postaju dio minijaturnih scenografija. Iz načina kreiranje scene, jasno je da je uz fotografiju Daničina strast, ali i profesija gluma i pozornica. Naime, Danica je nakon završene Škole likovne umjetnosti, smjera umjetničke fotografije, diplomirala glumu na splitskoj Akademiji, a trenutno radi kao dio ekipe Crvenih nosova.

Izložbu je ispred Fotokluba otvorila predsjednica udruge Ana Žanko koja je istaknula da je izložba realizirana kao dio višegodišnje prakse produkcijske podrške mladim autorima/icama sa željom da Fotoklub bude prostor afirmiracije i reprezentacije novih lica fotografske scene i kako bi autorima/ica pružili jedinstvenu mogućnost predstavljanja svog rada široj javnosti, u jednom od najposjećenijih izložbenih prostora u gradu. Posjetiteljima su se također obratile kustosica izložbe, Mirta Lučin te sama autorica, koja je zahvalila Fotoklubu na pruženoj prilici i svima na dolasku.

Izložba ostaje otvorena do 31. srpnja i može se pogledati u radno vrijeme Fotokluba Split. Izložba je dio 'Godišnjeg izložbenog programa Galerije fotografije za 2026.' koji je financiran sredstvima Ministarstva kulture i medija RH, Splitsko-dalmatinske županije i Grada Splita, a koji se provodi u okviru 'Redovnog godišnjeg programa Fotokluba Split' financiranog podrškom Zaklade 'Kultura nova'.