Sinoć je na Svjetskom odigrana utakmica koja ulazi u povijest

Ekvador i Curaçao remizirali su 0:0 u drugom kolu skupine E Svjetskog prvenstva, no utakmica odigrana u Kansas Cityju ostat će upamćena po statistici kakva dosad nije zabilježena na svjetskim prvenstvima.

Prema podacima poznatog statističara MisterChipa, obje reprezentacije zajedno su uputile čak 18 udaraca u okvir gola – Ekvador 15, a Curaçao tri – što je rekord Mundijala za utakmicu koja je završila bez pogodaka.

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Najzaslužniji za to što Ekvador nije stigao do pobjede bio je vratar Curaçaa Eloy Room. Iskusni 37-godišnjak imao je utakmicu života i upisao čak 15 obrana, što je najveći broj obrana jednog vratara u regularnih 90 minuta na Svjetskom prvenstvu.

Ekvador je dominirao tijekom cijelog susreta. Imao je 63 posto posjeda lopte, uputio 28 udaraca prema golu, izborio devet kornera i ostvario više nego dvostruko veći broj dodavanja od svog suparnika. Ipak, Room je zaustavio sve pokušaje Ekvadoraca, posebno se istaknuvši obranama Enneru Valenciji i Johnu Yeboahu.

Rekord po ukupnom broju obrana na jednoj utakmici Svjetskog prvenstva i dalje drži Amerikanac Tim Howard, koji je protiv Belgije 2014. godine skupio 16 intervencija. No, Howard je do tog učinka stigao nakon 120 minuta igre, dok je Room svojih 15 obrana ostvario u standardnih 90 minuta.

Za Curaçao ovaj bod ima vrijednost pobjede. Najmanja država koja je ikada izborila nastup na Svjetskom prvenstvu stigla je do prvog boda u svojoj mundijalskoj povijesti. Nakon teškog poraza 7:1 od Njemačke u prvom kolu, momčad Dicka Advocaata priredila je jedno od najvećih iznenađenja dosadašnjeg dijela turnira.