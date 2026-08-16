Sinoć gorjelo kod Benkovca, Danijel Subašić se ponudio da pomogne vatrogascima

Bivši hrvatski nogometni reprezentativac Danijel Subašić pokazao je još jednom koliko je vezan uz svoj rodni kraj.

U subotu navečer izbio je požar u Zagradu kod Benkovca, rodnom mjestu nekadašnjeg vratara hrvatske reprezentacije. Na terenu su bili vatrogasci JVP-a Benkovac, a nakon što je požar ugašen pridružio im se i Subašić.

Fotografiju su objavili Vatrogasci 193 uz opis:

"Požar u Zagradu ugašen, a kolegama iz JVP Benkovca se pridružio Danijel Subašić i pitao može li kako pomoći..."

Subašić tako nije ostao samo promatrač događaja u svom rodnom mjestu, nego je došao među vatrogasce i ponudio im pomoć.

Gesta bivšeg Vatrenog brzo je privukla pozornost javnosti, a fotografija iz Zagrada pokazuje Subašića u društvu vatrogasaca.

Detaljniji službeni podaci o požaru, uključujući opožarenu površinu i broj angažiranih vatrogasaca, zasad nisu objavljeni.