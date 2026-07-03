Sinjsko Gradsko vijeće uskoro zasjeda: Na dnevnom redu Dani Alke, gradski park i izvješća ustanova

Predsjednica Gradskog vijeća Grada Sinja sazvala je 8. sjednicu Gradskog vijeća, koja će se održati u srijedu, 8. srpnja, s početkom u 16 sati u Gradskoj vijećnici u Dragaševu prolazu.

Pred vijećnicima će se naći ukupno 11 točaka dnevnog reda. Nakon usvajanja zapisnika s prethodne sjednice i aktualnog sata, raspravljat će se o prijedlozima odluka kojima bi se više lokacija proglasilo komunalnom infrastrukturom javnim dobrom u općoj uporabi. Među njima su Gradski park u Sinju, Divojačko groblje u Jasenskom, groblje sv. Frane u Sinju te groblje Šatrinica u Glavicama.

Vijećnici će odlučivati i o dopuni rješenja o određivanju i promjenama imena ulica i trgova, a na dnevnom redu nalazi se i donošenje Programa kulturno-zabavne i sportske manifestacije "Dani Alke i Velike Gospe 2026." s pripadajućim troškovnikom.

Osim toga, raspravljat će se o procjeni rizika od velikih nesreća za Grad Sinj te o prihvaćanju izvješća o radu Gradske knjižnice Sinj i Gradske galerije Sikirica, zajedno s njihovim financijskim izvješćima za 2025. godinu.