Sinjski Vlaji među 4750 biciklista iz cijelog svijeta: Osam Sinjana pokorilo zahtjevne kilometre Istre

Članovi Biciklističkog kluba Vlaji-Sinj uspješno su nastupili na prestižnoj međunarodnoj biciklističkoj utrci Istra300, koja je održana u subotu, 3. listopada 2026. godine, sa startom i ciljem u Poreču.

Među 4750 natjecatelja, naši biciklisti su imali priliku odmjeriti snage na izazovnim stazama koje vode kroz najljepše, ali i iznimno zahtjevne krajeve Istarskog poluotoka.

Boje Biciklističkog kluba Vlaji-Sinj na ovom masovnom međunarodnom događaju ponosno je branilo osam članova, koji su postigli sljedeće rezultate:

Dionica 135km

Denis Bobeta 3:54:12h (finish 104 od 1995) Vinko Kodžoman 4:02:00h (finish 167 od 1995) Paul Lapić 4:28:53h (finish 396 od 1995) Alen Ćurković 4:37:08h (finish 470 od 1995)

Dionica 209km

Jurica Liović 7:35:20h (finish 302 od 1132) Dragan Jelinčić 7:42:58h (finish 361 od 1132) Ivica Župić 8:24:03h (finish 650 od 1132) Ive Radić 8:24:03h (finish 651 od 1132)

Jedna od glavnih specifičnosti utrke Istra300 je njezina fleksibilnost. Natjecatelji su na raspolaganju imali tri različite dužine staza od 135 kilometara, 209 kilometara i 300 kilometara. Ono što ovu utrku čini posebnom jest pravilo da sudionici ne moraju unaprijed prijaviti dužinu, već odluku o konačnoj ruti donose sami, tijekom same vožnje na temelju vlastite snage i trenutne motivacije.

Nastupom na ovako masovnoj i medijski popraćenoj utrci, sinjski su biciklisti još jednom na najbolji mogući način predstavili svoj grad i Cetinsku krajinu u svijetu rekreativnog i profesionalnog biciklizma.

Nakon uspješno odrađenih kilometara u Istri, Vlaji se okreću novim izazovima na Zimskoj Ligi dalmacije, te GrandFondo utrkama.