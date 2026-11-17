Uoči Dana sjećanja na žrtve Domovinskog rata te Dana sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje, učenici Tehničke i industrijske škole Ruđera Boškovića u Sinju tijekom cijeloga su tjedna, kroz niz kreativnih, edukativnih i prigodnih aktivnosti, pripremali obilježavanje jednog od najvažnijih i najemotivnijih datuma hrvatske povijesti.

Svojim trudom, kreativnošću i zajedništvom učenici su na različite načine odali počast svim žrtvama Domovinskog rata, s posebnim pijetetom prisjećajući se žrtve Vukovara i Škabrnje.

Učenici Ivan Križanac (4. F), Ante Grubiša (2. E), Marin Jadrijević (1. B), Josip Filipović Grčić (2. A), Lovre Duje Ajduković (2. C) i Marko Matić (3. F) oslikavali su ploče motivima nadahnutima obilježjima i simbolima Vukovara, koje su potom postavljene na školskim hodnicima.

Učenici 1. C razreda, pod mentorstvom nastavnika Ivana Vulića, izradili su prepoznatljivi vukovarski Vodotoranj pomoću 3D pisača. Posebno je vrijedno istaknuti kako su učenici prije same izrade samostalno modelirali i nacrtali Vodotoranj u računalnom programu.

Učenik Marko Gladović (2.F), pod mentorstvom nastavnice Sanje Sarić, izradio je plakat „Slomljeno srce”, posvećen nevinoj djeci ubijenoj tijekom opsade Vukovara. Učenici 2. F razreda također su izradili prigodni plakat posvećen Gradu Heroju, dok su učenici 3. i 4. C razreda, pod vodstvom nastavnika Branimira Romca, izradili dojmljiv triptih.

Posebno mjesto u ovogodišnjem obilježavanju zauzeo je i Zid sjećanja, koji su učenici izradili pod mentorstvom nastavnica Ane Zorice Tadić i Nikoline Vuković Babić. Sastoji se od dvaju tematski povezanih plakata. Na jednom su istaknuti citati Siniše Glavaševića i vukovarski simboli, dok su na drugome učenici lijepili papirnate golubice sa svojim porukama mira i tolerancije.

Uz kreativni rad, učenici su kroz razgovor o Domovinskom ratu i ratnim okolnostima u Hrvatskoj promišljali o stradanju Vukovara, ali i o životu ljudi u Cetinskoj krajini tijekom 1991. godine. Zajednički su čitali i komentirali pismo fra Bože Vulete „Dođite na kruh i vino”, upućeno časnicima JNA, te razgovarali o njegovim snažnim porukama mira, oprosta, zajedništva i očuvanja ljudskosti čak i u najtežim ratnim okolnostima. Ovakvim su aktivnostima osvijestili važnost čuvanja uspomene na žrtve, ali i trajnih vrijednosti mira, tolerancije i ljudskog dostojanstva.

Svoj su doprinos dali i učenici u zanimanju stolar koji su, pod vodstvom nastavnika Željka Milanovića, CNC laserom gravirali „Priču o gradu” Siniše Glavaševića, kao i imena svih postrojbi koje su sudjelovale u obrani Vukovara. Na taj su način spojili struku, znanje i vještine s njegovanjem kulture sjećanja. Uz to, naši mladi stolari Petar Jadrijević i Luka Bošnjak su napravili malenu maketu Vodotornja.

Središnji dio obilježavanja održan je danas, uoči velikog odmora, kada su se učenici i djelatnici škole okupili ispred školske zgrade kako bi dostojanstveno odali počast svim žrtvama Domovinskog rata te se prisjetili žrtve Vukovara i Škabrnje.

Prigodnim obraćanjem učenicima i nastavnicima vjeroučitelj Lucijan Kosor podsjetio je na važnost sjećanja i zahvalnosti, nakon čega je uslijedila zajednička molitva za sve poginule, nestale i stradale u Domovinskom ratu.

Posebno emotivan prizor bio je natpis SINJ, oblikovan od upaljenih lampiona, sa srcem u njegovu središtu. Simboličnim svjetlom učenici i djelatnici škole iskazali su poštovanje prema žrtvama i poslali poruku da njihova žrtva nikada neće biti zaboravljena.

Cijeli su događaj dronom i kamerom zabilježili učenici Petar Bacelj i Luka Budimir iz 3. C razreda, čime su i sami dali vrijedan doprinos očuvanju uspomene na ovaj poseban dan.

Nakon školskog obilježavanja dio učenika prisustvovao je projekciji filma Zaustavljeni glas - "Siniša Glavašević" u sinjskom kinu, čime su nastavili promišljati o Domovinskom ratu, njegovim žrtvama i važnosti očuvanja povijesnog sjećanja.

Zahvaljujemo svim učenicima, nastavnicima, mentorima i djelatnicima koji su svojim trudom, zalaganjem i sudjelovanjem pridonijeli obilježavanju ovog važnog dana.

Ravnateljica škole Marica Barać uputila je zahvalu svima koji su sudjelovali te istaknula:

„Ovaj dan svake godine u svima nama probudi ogromnu emociju. Ovo je najmanje što možemo napraviti kako bi se očuvala uspomena na one koji su dali najvrijednije za našu Domovinu, a to je vlastiti život.”