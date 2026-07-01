Sinjski roditelji ne odustaju: "Svako dijete mora dobiti mjesto u vrtiću"

U Sinju je danas, 1. srpnja 2026. godine, održan sastanak predstavnika roditelja djece koja nisu ostvarila pravo na upis u dječji vrtić s gradonačelnikom Grada Sinja. Kako navode predstavnici roditelja, sastanak je protekao u korektnoj i mirnoj atmosferi, a glavna tema bili su problemi s kojima se obitelji suočavaju zbog nedostatka mjesta u vrtićima.

Roditelji traže jasne rokove i konkretne poteze

Roditelji su tijekom sastanka iznijeli niz pitanja i prijedloga s ciljem pronalaska konkretnih, ali i dugoročnih rješenja. Naglasili su kako razumiju da se problem ne može riješiti preko noći, no očekuju jasne rokove, redovitu komunikaciju i konkretne korake koji će dovesti do trajnog rješenja. Gradonačelnik je roditelje upoznao s aktivnostima koje Grad Sinj trenutačno provodi, kao i s planovima za povećanje kapaciteta dječjih vrtića.

Razgovaralo se i o privatnim pružateljima usluga

Jedna od tema sastanka bila je i mogućnost uključivanja privatnih pružatelja usluge čuvanja djece, odnosno otvaranja obrta ili drugih oblika skrbi o djeci. Razmatrana je i mogućnost sufinanciranja od strane Grada kako bi se dio djece što prije zbrinuo, dok se ne osiguraju novi vrtićki kapaciteti.

Roditelji smatraju da bi takva prijelazna rješenja mogla pomoći obiteljima koje su se našle u problemu nakon što njihova djeca nisu ostvarila pravo na upis. Predstavnici roditelja poručili su kako su spremni na daljnju suradnju s Gradom te su posebno naglasili da njihova inicijativa nije usmjerena protiv bilo koje osobe, političke opcije ili institucije.

"Isključivi cilj svih aktivnosti jest osigurati da svako dijete na području Grada Sinja dobije mogućnost pohađanja odgovarajućeg programa ranog i predškolskog odgoja", poručili su predstavnici roditelja djece neupisane u dječje vrtiće na području Grada Sinja.

Nastavljaju pratiti provedbu dogovorenog

Roditelji su istaknuli i kako očekuju da se javnost o ovoj temi izvještava objektivno i u cijelosti, bez senzacionalističkih interpretacija koje, kako navode, ne odražavaju stvarni tijek razgovora.

Predstavnici roditelja nastavit će pratiti provedbu dogovorenih aktivnosti te će o svim daljnjim koracima pravodobno obavještavati roditelje i javnost.