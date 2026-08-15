Sinjski Park je spreman: Janjetina 45 eura kilo, odojak 35, evo što smo sve snimili

Uoči blagdana Velike Gospe, dok se u grad slijevaju hodočasnici i posjetitelji, potpuno drukčija, ali već tradicionalna slika može se vidjeti u gradskom parku. Vatra gori, ražnjevi se okreću, a zrakom se širi miris pečenja.

I to ne jednog ili dva. Brojni janjci i odojci već su na ražnju, a oni koji ih pripremaju očito nemaju namjeru čekati posljednji trenutak.

Ponoć se čeka uz užareni žar

Petak je za mnoge vjernike protekao u postu, no približavanjem ponoći raste i gužva oko štandova. Pripreme za „prekid posta“ odavno su počele, pa prizor podsjeća na malu tvornicu pečenja na otvorenom – redovi ražnjeva, užareni žar i ekipe koje meso okreću i režu praktički bez prestanka.

Sudeći prema istaknutom cjeniku, kilogram janjetine prodaje se za 45 eura, a kilogram odojka za 35 eura.

Uz štandove s hranom park je pun ljudi, tu su stolovi, piće, ali i sadržaji za najmlađe. Kako večer odmiče, gužva je sve veća.

Sinjska noć ima dva lica

Naravno, Velika Gospa u Sinju prije svega je veliki vjerski događaj, dan snažno vezan uz štovanje Čudotvorne Gospe Sinjske i hodočašća.

Ali Sinjani i njihovi gosti dobro znaju da ova večer ima i svoje drugo, potpuno zemaljsko lice.

Nakon posta – pečenje.

A po onome što smo zatekli u parku nekoliko minuta prije ponoći, za glad nakon posta ove godine definitivno neće nedostajati ni janjetine ni odojka.