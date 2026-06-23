Sinjski padobranci ponovno najbolji u Hrvatskoj: Osvojili peti uzastopni naslov prvaka

Na sinjskom aerodromu održano je 33. Prvenstvo Republike Hrvatske u padobranstvu - skokovi na cilj u ekipnoj i pojedinačnoj konkurenciji. Domaćin i organizator natjecanja bio je aeroklub Sinj uz potporu Hrvatskog zrakoplovnog saveza, a osim domaćina nastupili su padobranci još šest aeroklubova iz Zagreba, Splita, Rijeke, Osijeka i Opatije, ukupno 25 natjecatelja.

Službeni trening održan je u petak 19.06. a natjecateljski skokovi provodili su se u subotu i nedjelju, 20. i 21. lipnja 2026. godine.

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Prvog dana natjecanja završeno je šest serija skokova a u nedjeljno jutro još dvije serije čime se ispunio uvjet od osam serija za ekipni poredak sukladno Pravilniku a zatim se nastavilo s polufinalnim i finalnim skokovima za pojedinačni poredak u muškoj i ženskoj konkurenciji koji su završeni malo iza 12 sati.

Nakon obrade rezultata utvrđen je poredak:

Ekipna konkurencija: 1. mjesto Aeroklub Sinj, 2. mjesto Aeroklub Osijek, 3. mjesto Padobranski klub Croatia Zagreb

Pojedinačna konkurencija muškarci: 1. mjesto Nedjeljko Brdar iz Padobranskog kluba Krila Kvarnera Rijeka, 2. mjesto Goran Ratkajac iz Padobranskog kluba Cumulus Opatija, 3. mjesto Matko Vuković iz Aerokluba Sinj

Pojedinačna konkurencija žene: 1. mjesto Helena Janson iz Aerokluba Osijek, 2. mjesto Jadranka Zaradić iz Aerokluba Osijek, 3. mjesto Veseljka Klobučarić Pirc iz Padobranskog kluba Croatia Zagreb

"Organizacija ovogodišnjeg prvenstva bila je iznimno otežana jer je nekoliko dana prije početka nastao tehnički kvar na avionu kojeg imamo u najmu. Uspjeli smo iz inozemstva dovesti drugi avion koji ima sve potrebne uvjete, opremu i certifikate za padobranske skokove ali su se u petak tijekom službenih treninga i na njemu pojavili određeni tehnički problemi. S obzirom na to da su svi natjecatelji već doputovali u Sinj opcija otkazivanja natjecanja bila je krajnje nezahvalna pa smo uložili maksimalne napore i u subotnje jutro avion je bio potpuno spreman za letenje" kazali su domaćini iz aerokluba Sinj.

Treba naglasiti da je ovogodišnji ekipni naslov sinjskim padobrancima ukupno šesti od čega čak peti u nizu pa prijelazni pokal Hrvatskog zrakoplovnog saveza već pola desetljeća stalno prebiva u Sinju. Sinjska ekipa nastupila je u sastavu: Jurica Jagnjić, Matko Vuković, Nikola Bašić, Damir Suton i Jurica Labrović a osim njih u sastavu jedne MIX ekipe nastupio je i Tino Milanović.

Medalje i pehare uručili su Darko Elezović - dopredsjednik Hrvatskog zrakoplovnog saveza, Kristina Radecki - predsjednica sudačke komisije Hrvatskog zrakoplovnog saveza i Zlatko Ugrin - predsjednik padobranske komisije Hrvatskog zrakoplovnog saveza.

"Vrlo smo zadovoljni kako se sve na kraju posložilo; maksimalan broj odskakanih serija, polufinale i finale, sportski rezultati naše ekipe i pojedinaca, korektno i ugodno druženje svih sudionika... Sada nam slijedi priprema za organizaciju našeg Alkarskog padobranskog kupa krajem kolovoza a koji će biti u svom 36. izdanju, izgledno je i da padobranska reprezentacija tijekom srpnja kod nas provede svoje pripreme za predstojeće Svjetsko prvenstvo, pokušat ćemo do kraja realizirati naš strateški program kupnje padobranskog aviona, ukratko kazano nema stajanja." naveo je predsjednik aerokluba Sinj Zvonko Kovačević.