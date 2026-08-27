Sinjski HDZ žestoko po Bulju: "Jaše na nacionalnim temama, a lokalni problemi čekaju"

Priopćenjem za javnost pod naslovom ‘Dok Bulj vodi nacionalne bitke, Sinj čeka odgovore na lokalne probleme!’ oglasio se Klub vijećnika HDZ-a u sinjskom Gradskom vijeću:

‘Dok roditelji strepe hoće li im dijete imati mjesto u vrtiću, Miro Bulj ponovno baca prašinu u oči građanima Sinja. Umjesto da se bavi problemima grada, gradska sredstva koristi za vlastitu političku vidljivost i saborski mandat.

Dok Sinj stagnira u brojnim područjima, Bulj jaše na nacionalnim temama i glumi zaštitnika Hrvatske. A građani bi željeli čuti kada će se pozabaviti problemima koji su izravno u njegovoj nadležnosti.

Kada će objasniti zašto sanacija Mojanke nije riješena, zašto se Turjačani i Brnažani i dalje guše u neugodnim mirisima te zašto se selekcija otpada ne rješava kako treba?

Kada će objasniti zašto sinjska obilaznica i dalje stoji? Građani zaslužuju konkretan odgovor što je Grad Sinj napravio da se taj projekt pokrene.

Isto vrijedi i za digitalnu infrastrukturu. Dok se optički internet razvija u drugim dijelovima Dalmatinske zagore, Sinj zaostaje. Građani imaju pravo znati zašto.

No najvažnije pitanje roditelja jest što je poduzeo da se prošire kapaciteti za upis djece u vrtić.

A sada Grad Sinj još plaća autobus građanima za odlazak na prosvjed u Zagreb. Ako već ima novca za politička putovanja, bilo bi korisnije organizirati obilazak propalih i nedovršenih projekata te građanima pokazati što je od obećanog ostvareno, a što nije i zašto.

Građani Sinja zaslužuju gradonačelnika koji će se baviti vrtićima, otpadom, cestama, digitalnom infrastrukturom, gospodarstvom i kvalitetom života, a ne političara koji lokalne probleme zamjenjuje nacionalnim temama.

Dosta je bacanja prašine u oči. Sinjani zaslužuju odgovore, rezultate i odgovornu gradsku vlast.

A pitanje od kojeg Miro Bulj najviše bježi je – što je konkretno napravio za Sinj dok je toliko vremena trošio na nacionalnu političku pozornicu?’