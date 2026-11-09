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Sinjski HDZ uzvratio Bulju: "Imao je šest godina i gotovo 150 milijuna eura. Vrijeme je da položi račune"

Odbacuju Buljeve optužbe
Igor Vidalina

Nakon što je sinjski gradonačelnik Miro Bulj napustio sjednicu Gradskog vijeća zbog neuvrštavanja rebalansa proračuna na dnevni red, oglasio se sinjski HDZ. U oštrom priopćenju odbacuju Buljeve optužbe o političkoj blokadi te tvrde da je upravo gradonačelnik odgovoran za stanje u Sinju, izostanak kapitalnih projekata i probleme s gradskim financijama. "Šest godina nerada, prebacivanja odgovornosti te izostanka razvoja i kapitalnih investicija – to je bilanca Mira Bulja i Mosta u Sinju", poručili su iz sinjskog HDZ-a.

"Što se nalazi u izvještaju pa ga gradonačelnik krije?"

Iz HDZ-a tvrde da je današnja sjednica Gradskog vijeća pokazala kako gradonačelnik izbjegava odgovornost. Posebno su kritizirali odlazak Bulja i njegovih vijećnika sa sjednice, navodeći da je gradonačelnik isto naložio i pročelnicama gradske uprave. Podsjećaju kako su početkom godine jednoglasno podržali gradski proračun, ali ističu da do danas nije dostavljen polugodišnji izvještaj o njegovu izvršenju.

"Na početku godine jednoglasno smo podržali proračun i poručili: 'Eto ti proračun i radi.' Umjesto rezultata, danas nemamo ni polugodišnji izvještaj o njegovu izvršenju, iako je zakonski rok bio 30. rujna, a upravo je taj izvještaj podloga za bilo kakvu raspravu o rebalansu", navode iz HDZ-a. Pritom postavljaju pitanje što se nalazi u spomenutom izvještaju te optužuju gradonačelnika da ga skriva od vijećnika i javnosti.

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Optužbe o trošenju gradskog novca

U nastavku priopćenja HDZ iznosi niz ozbiljnih optužbi na račun gradonačelnika i načina upravljanja gradskim financijama. Tvrde da Bulj, dok sudjeluje u prosvjedima diljem Hrvatske i kritizira državnu vlast, nije realizirao nijedan vlastiti kapitalni projekt u Sinju. Optužuju ga i za navodne protuzakonite isplate alkarica i uskrsnica u gotovini, financiranje autobusnog prijevoza za političke prosvjede povezane s Radom Borić, kao i angažiranje skupih savjetnika i stručnjaka za odnose s javnošću.

Riječ je o tvrdnjama HDZ-a koje u objavljenom priopćenju nisu potkrijepljene dokumentacijom. "Dok Bulj prosvjeduje po Hrvatskoj i glumi dežurnog kritičara, Sinj nema nijedan njegov realizirani projekt. Umjesto bijega od odgovornosti, trebao je podnijeti ostavku", poručuju iz sinjskog HDZ-a.

Spor oko sporta i dječjih vrtića

Posebno su se osvrnuli na Buljeve tvrdnje da zbog neusvajanja rebalansa neće biti moguće osigurati dodatna sredstva za sportske klubove i otvaranje novih vrtićkih skupina. Iz HDZ-a tvrde da su gradonačelniku ponudili suradnju na rebalansu u dijelu koji se odnosi na sport, ali da je on takvu ponudu odbio.

"Prešućuje i da smo ponudili suradnju na rebalansu za sport, ali ju je odbio. Zašto? Neka to objasni sportašima", navode. Kada je riječ o predškolskom odgoju, HDZ optužuje Bulja da odgojiteljicama od 1. travnja 2024. godine nije osigurao pripadajuće koeficijente i plaće, čime ih je, prema njihovim tvrdnjama, financijski oštetio. Ističu i da tijekom šest godina njegove vlasti nije otvoren nijedan novi gradski vrtić koji bi bio rezultat njegova projekta.

Posebno spominju vrtić Muljika u Glavicama, za koji tvrde da ni 17 mjeseci nakon planiranog završetka nije podnesen zahtjev za izdavanje uporabne dozvole. "U šest godina nije otvorio nijedan vlastiti vrtić, a danas oporbi podmeće odgovornost što se tri nova vrtića ne mogu izgraditi, opremiti i otvoriti u mjesec dana", poručuju.

"Potrošio je gotovo 150 milijuna eura. U što?"

Na kraju priopćenja iz sinjskog HDZ-a iznose tvrdnju da je tijekom šest godina Buljeve vlasti kroz gradski proračun potrošeno gotovo 150 milijuna eura, a pritom dovode u pitanje ostvarene rezultate. "Laž na laž, tuk na utuk – i tako našem gradu prođe šest godina, tijekom kojih je Miro Bulj potrošio blizu 150 milijuna eura. U što – ne zna se", navode.

Zaključno poručuju kako gradonačelnik ne može odgovornost za probleme u Sinju prebacivati na oporbu. "Dragi sugrađani, Miro Bulj nije žrtva ni rješenje. On je uzrok problema. Imao je vaše povjerenje, šest godina vremena i skoro 150 milijuna eura javnog novca. Potratio je priliku. Vrijeme je da položi račune!", zaključili su iz sinjskog HDZ-a.

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