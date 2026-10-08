Sinjski alkari u svečanim odorama stigli u Vatikan: Oko 130 hodočasnika na Trgu svetog Petra iščekivalo susret s papom Lavom XIV.

Posebni prizori iz Vatikana! Sinjski alkari i alkarski momci, odjeveni u tradicionalne svečane odore, zajedno s franjevcima i ostalim hodočasnicima iz Sinja stigli su na Trg svetoga Petra kako bi sudjelovali na općoj audijenciji pape Lava XIV. Oko 130 sudionika hodočašća prošlo je kroz svečane pripreme i vatikanski protokol.

Četvrti dan hodočašća Viteškog alkarskog društva i franjevaca u Rim, u srijedu 7. listopada, protekao je u znaku priprema za jedan od najvažnijih trenutaka njihova putovanja – sudjelovanje na općoj audijenciji s papom Lavom XIV.

Kako je objavljeno na Facebook stranici Gospa Sinjska, hodočasnici su se već u ranim jutarnjim satima počeli pripremati za odlazak u Vatikan.

Alkari u svečanim odorama krenuli prema Vatikanu

Posebnu pozornost privukle su tradicionalne odore sinjskih alkara i alkarskih momaka.

Dok su alkari odijevali svoje prepoznatljive svečane odore, alkarski momci pripremali su tradicionalnu momačku odjeću. Istodobno su se dužnosnici Viteškog alkarskog društva, franjevci i ostali članovi skupine pripremali za odlazak na Trg svetoga Petra.

Nakon organizacijskih priprema, hodočasnici su autobusima krenuli prema Vatikanu.

Dočekali ih franjevci i predstavnici hrvatskog veleposlanstva

Na vatikanskom ulazu Perugino hodočasnike su dočekali fra Marinko Vukman, gvardijan i rektor Svetišta i Bazilike Čudotvorne Gospe Sinjske, fra Šimun Markulin i fra Joško Kodžoman.

U organizaciji njihova dolaska sudjelovali su i djelatnici Veleposlanstva Republike Hrvatske pri Svetoj Stolici – Tea Zupičić, Marina Šutalo i Marin Ninčević.

Nakon sigurnosnih i protokolarnih postupaka autobusi s hodočasnicima ušli su na područje Vatikana te se zaustavili u blizini Doma svete Marte.

Svečana povorka prema Trgu svetoga Petra

Po izlasku iz autobusa alkari, alkarski momci, franjevci, predstavnici Viteškog alkarskog društva i ostali hodočasnici formirali su svečanu povorku.

Odjeveni u tradicionalne odore, sinjski alkari i alkarski momci na poseban su način predstavili svoj grad, njegovu povijest i stoljetnu tradiciju Sinjske alke.

Povorka se potom uputila prema Trgu svetoga Petra, gdje je bila predviđena opća audijencija pape Lava XIV.

Oko 130 Sinjana na Trgu svetoga Petra

Hodočasnici su na Trg svetoga Petra stigli oko 8 sati ujutro.

Uz pomoć djelatnika vatikanskog protokola i predstavnika hrvatskog veleposlanstva zauzeli su mjesta predviđena za njihovu skupinu.

Uslijedilo je iščekivanje dolaska pape Lava XIV., u ozračju koje je za sudionike imalo posebno značenje.

Na jednom od najpoznatijih svjetskih trgova tako su se našli simboli sinjske viteške tradicije i vjerske baštine, povezani s višestoljetnim štovanjem Čudotvorne Gospe Sinjske.

Od ranih jutarnjih priprema i okupljanja hodočasnika do svečane povorke sinjskih alkara i prizora s Trga svetoga Petra, Roko nastoji zabilježiti atmosferu i detalje koji ovo hodočašće čine posebnim.

Zahvaljujući njegovu fotografskom angažmanu, brojni trenuci putovanja ostaju trajno zabilježeni, a prizori iz Vatikana približavaju se i onima koji nisu mogli biti dio hodočasničke skupine.

Objavljene čak 439 fotografije

Na Facebook stranici Gospa Sinjska objavljena je opsežna fotogalerija s 439 fotografija koje prikazuju jutarnje pripreme, polazak iz hotela, ulazak u Vatikan, formiranje povorke i dolazak sinjskih hodočasnika na Trg svetoga Petra.

Fotografije donose prizore alkara i alkarskih momaka u svečanim odorama, kao i atmosferu uoči opće audijencije.

Iz objave je najavljen i nastavak izvještaja posvećen samoj audijenciji i susretu sinjskih hodočasnika s papom Lavom XIV.