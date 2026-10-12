Sinjski alkari i predstavnici Svetišta Gospe Sinjske na hodočašću u Asizu i Rimu te na audijenciji kod pape Lava XIV.

Članovi Viteškog alkarskog društva iz Sinja, zajedno s predstavnicima Svetišta Čudotvorne Gospe Sinjske i drugim sudionicima, sudjelovali su od nedjelje, 4. listopada, do srijede, 7. listopada 2026., na hodočašću u Asiz i Rim, čiji je središnji događaj bio susret s papom Lavom XIV. na Trgu svetoga Petra u Vatikanu. Na hodočašću je sudjelovalo oko 130 hodočasnika.

Među hodočasnicima bili su alkari i alkarski momci, članovi Upravnog odbora Viteškog alkarskog društva, Časnog suda i Nadzornog odbora, djelatnici i podupiratelji VAD-a, kao i predstavnici društvenoga i crkvenoga života. S njima su hodočastili gvardijan Franjevačkog samostana Gospe Sinjske i rektor bazilike Čudotvorne Gospe Sinjske fra Marinko Vukman, ravnatelj Franjevačke klasične gimnazije i strukovne škole u Sinju fra Joško Kodžoman, fra Šimun Markulin te prof. dr. sc. don Josip Dukić.

Hodočašće je započelo u Sinju, gdje su se sudionici prije polaska okupili kod Spomenika alkaru. Fra Marinko Vukman tom je prigodom nad hodočasnicima zazvao Božji blagoslov. Nakon plovidbe od Splita do Ancone put su nastavili prema Asizu, gradu sv. Franje.

Boravak u Asizu imao je posebno značenje upravo u godini obilježavanja 800. obljetnice smrti sv. Franje Asiškoga. Hodočasnici su pohodili mjesta povezana sa životom i djelovanjem asiškoga siromaha te baziliku sv. Franje, a kroz Asiz ih je vodio fra Šimun Markulin, upoznajući ih s Franjinim životom, duhovnošću i ostavštinom. Za hodočasnike iz Sinja taj je pohod imao dodatnu simboliku zbog višestoljetne franjevačke prisutnosti i snažne povezanosti Svetišta Gospe Sinjske s franjevačkom duhovnošću.

U utorak, 6. listopada, hodočasnici su stigli u Rim. U 9 sati slavili su svetu misu u Bazilici sv. Petra, koju je predvodio fra Marinko Vukman, a u koncelebraciji su sudjelovali fra Joško Kodžoman i fra Šimun Markulin. Nakon euharistijskog slavlja nastavili su obilazak Vječnoga grada i njegovih crkvenih i kulturno-povijesnih znamenitosti.

Vrhunac hodočašća bio je u srijedu, 7. listopada, kada su članovi Viteškog alkarskog društva i ostali hodočasnici sudjelovali na općoj audijenciji pape Lava XIV. na Trgu svetoga Petra, Audijencija je započela molitvenim zazivom i znakom križa. U svojoj katehezi papa Lav XIV. govorio je o pastoralnoj konstituciji „Gaudium et spes“ Drugoga vatikanskog sabora, o poslanju Crkve u suvremenom svijetu te o potrebi svjedočenja Evanđelja u svakodnevnom životu, osobito unutar obitelji. Opća audijencija zaključena je papinskim blagoslovom, koji su zajedno s tisućama okupljenih vjernika primili i hodočasnici iz Sinja.

Susret Svetoga Oca s predstavnicima pojedinih hodočasničkih skupina

Po završetku opće audijencije uslijedio je susret Svetoga Oca s predstavnicima pojedinih hodočasničkih skupina. Među njima su bili i predstavnici Sinja, Viteškog alkarskog društva te Svetišta Čudotvorne Gospe Sinjske.

U ime Viteškog alkarskog društva papi Lavu XIV. Splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban darovao je Zlatnu plaketa Alke s prigodnom posvetom i fotomonografiju objavljena o 300. obljetnici Sinjske alke i čudesne obrane Sinja te brončani odljev medaljona sv. Jeronima.

Za Svetište Gospe Sinjske posebno je važan bio trenutak u kojem je fra Marinko Vukman papi Lavu XIV. darovao repliku oltarne slike Čudotvorne Gospe Sinjske. Time je pred Petrovim nasljednikom na osobit način predstavljen lik Majke od Milosti kojoj se već stoljećima utječu Sinjani, Cetinjani i brojni hodočasnici iz Hrvatske i svijeta.

Nakon završetka osobnih pozdrava uslijedio je trenutak koji će zasigurno zauzeti posebno mjesto u povijesti ovoga hodočašća. Ispred veličanstvene Bazilike svetoga Petra, papa Lav XIV. pridružio se cjelokupnoj hodočasničkoj skupini iz Sinja za zajedničku fotografiju.

Sveti Otac u zajedništvu s alkarima i alkarskim momcima u svečanim odorama, franjevcima, dužnosnicima Viteškog alkarskog društva i ostalim hodočasnicima – prizor je koji će ostati trajna uspomena na ovaj poseban dan.

Ta će zajednička fotografija zasigurno ostati zapisana u analima Viteškog alkarskog društva i Svetišta Čudotvorne Gospe Sinjske, kao svjedočanstvo još jednoga susreta alkara i sinjskih hodočasnika s nasljednikom svetoga Petra.

Nakon susreta s Papom alkari i alkarski momci prošli su u svečanom mimohodu ulicama Rima, od Vatikana do Hrvatskog papinskog zavoda sv. Jeronima. Povorka, praćena zvukom alkarskih bubnjeva i prepoznatljivim svečanim odorama, privukla je veliku pozornost prolaznika, Rimljana i brojnih hodočasnika i turista.

U Hrvatskom papinskom zavodu sv. Jeronima hodočasnike je primio rektor vlč. Marko Đurin, koji ih je upoznao s poviješću i djelovanjem Zavoda te njegovom važnošću za školovanje i formaciju hrvatskih svećenika u Rimu. Nakon završetka programa hodočasnici su se u srijedu poslijepodne uputili prema Sinju.

Hodočašće je ostvareno zahvaljujući zajedničkom angažmanu Viteškoga alkarskog društva, Svetišta Čudotvorne Gospe Sinjske te suradnji s Veleposlanstvom Republike Hrvatske pri Svetoj Stolici i Veleposlanstvom Republike Hrvatske u Talijanskoj Republici.