Sinjski Alkar zasjao u posebnoj boji: Iza ove geste krije se snažna i emotivna poruka

Grad Sinj i ove se godine pridružio obilježavanju Svjetskog dana prijevremeno rođene djece te je 15. studenoga spomenik Alkaru na Alkarskom trkalištu, jedno od najistaknutijih djela sinjskog kipara Stipe Sikirice, osvijetljen ljubičastom bojom.

Na poziv Kluba roditelja nedonoščadi „Palčići“, Grad je nastavio podržavati akciju kojom se javnost upoznaje s izazovima prijevremenog rođenja te teškoćama s kojima se susreću djeca i njihove obitelji.

Ljubičasto svjetlo u srcu Sinja bilo je znak podrške najmanjim borcima, njihovim roditeljima i zdravstvenim djelatnicima koji ih prate od prvih dana života. Iza svakog Palčića stoji priča o velikoj hrabrosti, neizvjesnosti i ljubavi, u kojoj svaki mali napredak znači veliku pobjedu.

Kao i prethodnih godina, Grad Sinj ovom je gestom poručio obiteljima prijevremeno rođene djece da nisu same. Osvijetljeni Alkar podsjetio nas je da se velike bitke vode i u inkubatorima, a da najmanji među nama zaslužuju svu našu pažnju, razumijevanje i podršku.