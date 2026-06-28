Sinjska pijaca eksplodirala nakon gola Vatrenih: Miro Bulj zapalio baklju u velikom slavlju

Hrvatska nogometna reprezentacija večeras igra ključnu utakmicu 3. kola skupine L Svjetskog prvenstva protiv Gane, a Vatreni na poluvremenu imaju veliku prednost.

Hrvatska vodi 1:0 nakon prekrasnog pogotka Petra Sučića, koji je izazvao pravo oduševljenje među navijačima diljem zemlje. Posebno vatreno bilo je u Sinju, gdje se utakmica prati na otvorenom, na Sinjskoj pijaci.

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Veliko slavlje na Sinjskoj pijaci

Sinjska pijaca večeras je postala veliko navijačko središte. Brojni Sinjani i njihovi gosti okupili su se kako bi zajedno bodrili Vatrene u jednoj od najvažnijih utakmica dosadašnjeg dijela turnira.

Atmosfera je bila sjajna od samog početka susreta, a prava erupcija oduševljenja uslijedila je nakon pogotka za 1:0.

Bulj zapalio baklju

Među okupljenima je i ovaj put bio Miro Bulj, gradonačelnik Grada Sinja, koji je zajedno s brojnim navijačima pratio utakmicu na otvorenom. Nakon pogotka Hrvatske za vodstvo protiv Gane, slavlje je dodatno začinio upravo Bulj, koji je zapalio baklju. Taj trenutak dodatno je podignuo atmosferu na Sinjskoj pijaci, gdje se do kraja prvog poluvremena navijalo glasno i strastveno.

Sinj vjeruje u Vatrene

Utakmica još traje, a pred Vatrenima je drugo poluvrijeme u kojem Hrvatska mora sačuvati prednost i napraviti veliki korak prema nokaut-fazi Svjetskog prvenstva.

Sudeći po atmosferi na Sinjskoj pijaci, Vatreni večeras imaju snažnu podršku iz Sinja. Kako je izgledalo veliko navijačko slavlje nakon pogotka Hrvatske i trenutak u kojem je Miro Bulj zapalio baklju, pogledajte u našoj fotogaleriji.