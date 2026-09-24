Sinjanka Natalija obrađuje osam hektara i hrani četvero djece: "Treba imati ljubavi i veliku volju"

iz Sinja predstavljat će Splitsko-dalmatinsku županiju na 26. Izboru za, koji će se 3. listopada održati u Iloku.Na ovogodišnjem izboru predstavit će se ukupno 21 kandidatkinja, a cilj projekta je skrenuti pozornost na rad žena u ruralnim krajevima, njihov doprinos poljoprivredi, obitelji, zajednici i očuvanju tradicije.

Za Dalmaciju će ove godine nastupiti žena čija je svakodnevica već godinama čvrsto vezana uz zemlju.

OPG vodi od 2017. godine

Natalija je majka četvero djece – triju kćeri i sina, a nositeljica je vlastitog obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva od 2017. godine.

Na približno osam hektara zemlje uzgaja sezonsko povrće, krumpir, grah i tikvice, a bavi se i uzgojem domaćih životinja. Proizvode ne šalje samo posrednicima – prodaje ih izravno kupcima, na kućnom pragu, ali i na vlastitom štandu u Splitu.

Uz svakodnevni posao na gospodarstvu redovito odlazi na edukacije i stručna usavršavanja iz područja poljoprivrede, a u svojoj kandidaturi naglašava upravo važnost rada, učenja i očuvanja domaće proizvodnje.

Gledatelji je već upoznali u „Večeri za 5“

Dijelu javnosti Natalija nije nepoznata.

Prije dvije godine gledatelji RTL-a upoznali su je kao poljoprivrednicu iz Glavica u sinjskom tjednu emisije „Večera za 5“. Tada je ispričala da joj je OPG izvor prihoda te otvoreno govorila o tome koliko je poljoprivreda težak i zahtjevan posao.

„Treba imati ljubavi i veliku volju“, kazala je tada govoreći o životu od poljoprivrede.

U emisiju se prijavila prvenstveno zbog druženja i ljubavi prema kuhanju. A pokazalo se da joj kuhinja itekako dobro ide.

Za goste je, među ostalim, pripremila pašticadu s domaćim njokima te tortu od palačinki, a večer je završila s maksimalnih 40 bodova. Gosti su njezinu večeru ocijenili izvanrednom, a pohvale su stizale i od gledatelja.

Od televizijske kuhinje do predstavljanja cijele županije

U RTL-ovu predstavljanju prije dvije godine već se isticalo da je Nataliji obitelj na prvom mjestu te da slobodno vrijeme rado provodi pripremajući kolače za svoje četvero djece.

Danas u središte pozornosti dolazi zbog sasvim drugog dijela svog života – višegodišnjeg rada na gospodarstvu.

Izbor za Najuzorniju hrvatsku seosku ženu ove godine održava se 3. listopada u Iloku. Natjecanje već 26 godina nastoji promovirati žene koje svojim radom održavaju poljoprivredna gospodarstva, doprinose svojim lokalnim sredinama te čuvaju ruralni način života i kulturnu baštinu.

Uz izbor stručnog žirija ove je godine uvedeno i glasanje čitatelja 24sata za posebnu nagradu publike. Glasanje traje do 1. listopada u 23:59 sati.

Za Splitsko-dalmatinsku županiju tako će u Ilok otputovati upravo Natalija – žena koju su televizijski gledatelji upoznali kroz kuhanje i gostoprimstvo, dok je njezina svakodnevica zapravo već godinama puno više vezana uz zemlju, povrće, životinje i obiteljsko gospodarstvo.