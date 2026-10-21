Sinjanin odveden u zatvor na Bilicama, ondje će provesti dva mjeseca

Čak ni poništena vozačka dozvola zbog nakupljenih negativnih prekršajnih bodova nije spriječila 71-godišnjaka da ponovno sjedne za volan. Policija ga je zaustavila u Sinju i utvrdila niz prometnih prekršaja, a zbog svega je završio u zatvoru.

Policijski službenici Policijske postaje Sinj u utorak, 20. listopada 2026. godine, oko 17.40 sati zaustavili su 71-godišnjeg vozača u Ulici fra Ivana Markovića.

Provjerom je utvrđeno da muškarac upravlja automobilom iako mu je vozačka dozvola prethodno poništena zbog prikupljenih negativnih prekršajnih bodova.

Štoviše, zahtjev za izdavanje nove vozačke dozvole ne može podnijeti sve do 9. veljače 2028. godine.

Vozio pod utjecajem alkohola, a automobilu istekla registracija

Policajci su vozača alkotestirali te mu izmjerili koncentraciju alkohola od 0,99 promila, odnosno 0,89 promila nakon umanjenja za dopuštenu pogrešku mjerenja.

Dodatnom provjerom utvrđeno je da je prometna dozvola vozila istekla još 5. lipnja ove godine, a 71-godišnjak policijskim službenicima nije predočio ni policu obveznog osiguranja.

Posebno zabrinjava činjenica da je riječ o prometnom recidivistu koji je već više puta pravomoćno kažnjavan zbog vožnje pod utjecajem alkohola.

Policija tražila zatvorsku kaznu, sud odredio zadržavanje

Zbog počinjenih prekršaja policija je protiv 71-godišnjaka podnijela optužni prijedlog te predložila zadržavanje u trajanju od 15 dana, kaznu zatvora od 60 dana i novčanu kaznu od 1.000 eura.

Sud je prihvatio prijedlog za zadržavanje te mu odredio 15 dana zadržavanja, nakon čega je muškarac predan u zatvor.

Konačna presuda još nije donesena, a odluka o kazni uslijedit će naknadno.