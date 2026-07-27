Sinjanin (24) opet u problemima! Odmah su ga poslali na Bilice na hlađenje

Sud je odredio mjeru zadržavanja u trajanju od 10 dana i to do 4. kolovoza 2026. godine, 24-godišnjem ponavljaču prekršaja.

Policijski službenici Policijske postaje Sinj su ga u nedjelju, 26. srpnja 2026. godine u 04,30 sati prilikom kontrole prometa zaustavili na kolniku ulice Put Šumarije. Za njega je utvrđeno da upravlja osobnim automobilom dok mu je na snazi zabrana upravljanja motornim vozilom B kategorije i to do listopada 2026. godine.

Vozač je počinio još jedan ozbiljan prometni prekršaj, na zahtjev policijskog službenika odbio se podvrgnuti testiranju na prisutnost droge u organizmu i liječničkom pregledu radi analize.

U prekršajnim evidencijama do sada već ima jednu pravomoćnu odluku vezanu za odbijanje testiranja na droge u prometu. S obzirom na prirodu prekršaja koje je počinio ovaj put i činjenicu da upravljajući motornim vozilom na takav način u prometu ozbiljno ugrožava druge sudionike i ponavlja prekršaje, isključen je iz prometa, uhićen i isti dan priveden na sud.

Policija je u optužnom prijedlogu smatrajući da će se time postići prevencija zaštite opće sigurnosti u prometu, predložila da mu se odredi zadržavanje i izrekne kazna zatvora u trajanju od 30 dana te zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilima B kategorije u trajanju od 9 mjeseci.

Nakon provedenog žurnog postupka sud je okrivljeniku odredio zadržavanje, nakon čega je predan u zatvor.