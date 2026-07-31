Sinjani nisu prestajali pljeskati: Na Kamičku oživjela moćna priča o kneginji Margareti

Višeminutnim pljeskom publika je u četvrtak navečer nagradila glumačku postavu predstave "Kneginja Margareta", koja je na povijesnoj utvrdi Kamičak oživjela priču o jednoj od najznačajnijih žena srednjovjekovne Cetinske krajine. Predstava donosi spoj povijesnih činjenica, ljubavnih zapleta i političkih previranja koja su obilježila život kneginje Margarete Nelipčić i razdoblje u kojem je živjela.

Povijest oživjela na autentičnoj lokaciji

Posebnu atmosferu izvedbi dala je sama lokacija. Predstava je odigrana na Kamičku, mjestu na kojem se prije više od šest stoljeća odvijao dio stvarnih događaja, nedaleko od utvrde Grad, na prostoru na kojem se nalazio dvor velikaške obitelji Nelipčić.

Ulogu kneginje Margarete Nelipčić utjelovila je Dubravka Lelas, dok je Rade Radolović igrao Ivana Dminojevića. Igor Baksa nastupio je u ulozi Tvrtka Kurjakovića, a Tomislav Krstanović kao fra Bartul. Predstavu je režirao Saša Dodik, a tekst potpisuje scenaristica Marija Antić, poznata i kao jedna od autorica scenarija aktualne televizijske serije "Divlje pčele". Autor glazbe je Igor Baksa.

Povijest približili svim generacijama

Ideja o nastanku predstave rodila se prije nekoliko godina među djelatnicima Muzeja Cetinske krajine – Sinj, koji različitim programima nastoje povijest približiti sugrađanima i posjetiteljima na suvremen i zanimljiv način. Kazališna forma odabrana je kako bi se povijesne osobe i događaji pretvorili u živu i razumljivu priču namijenjenu svim generacijama.

Izvedba "Kneginje Margarete" dio je programa obilježavanja 70. obljetnice Muzeja Cetinske krajine – Sinj.

Slijedi izložba deset hrvatskih umjetnika

U sklopu obilježavanja velikog jubileja, za 1. kolovoza u 20 sati najavljeno je otvorenje izložbe "Hrvatski pejzaž", koju sinjski Muzej organizira u suradnji s Udrugom za očuvanje i promicanje tradicijske kulture u Bosni i Hercegovini "Stećak".

Posjetitelji će moći razgledati djela deset istaknutih hrvatskih akademskih slikara: Tomislava Buntaka, Svetislava Cvetkovića, Sebastijana Dračića, Fedora Fischera, Danka Friščića, Karin Grenc, Koraljke Kovač, Vide Meić, Matka Vekića i Josipa Zankija.