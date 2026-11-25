U sklopu inicijative za osnivanje Centra za mentalno zdravlje mladih i prevenciju ovisnosti Grada Sinja, u četvrtak, 26. studenoga 2026. godine, s početkom u 18.30 sati, u konferencijskoj dvorani IEC-a u Sinju, u sklopu jahaće hale na Hipodromu, održat će se javna tribina koja će okupiti stručnjake iz područja mentalnog zdravlja, socijalnog rada, prevencije ovisnosti, odgoja i obrazovanja te predstavnike lokalne zajednice.

Namjera je uspostaviti organizirani i dugoročno održivi oblik institucionalne skrbi koji bi djeci, mladima i njihovim obiteljima omogućio dostupniju stručnu pomoć, savjetovanje, edukaciju i psihosocijalnu podršku u sredini u kojoj žive.

Mentalno zdravlje djece i mladih jedno je od najvažnijih društvenih pitanja današnjice. Sve zahtjevnije odrastanje, pritisak školskih obveza, utjecaj društvenih mreža, osjećaj usamljenosti, teškoće u obiteljskim i vršnjačkim odnosima te izloženost različitim oblicima ovisnosti zahtijevaju pravovremeno i koordinirano djelovanje cijele zajednice.

Nerijetko roditelji primijete promjene u ponašanju svoje djece, ali ne znaju kako im pristupiti, kome se obratiti i gdje potražiti stručnu pomoć. Upravo je zato važno stvoriti sigurno i dostupno mjesto na kojem će mladi biti saslušani i prihvaćeni, bez straha od osude i stigmatizacije.

Više od 500 mladih i roditelja sudjelovalo u anketama

Potrebu za osnivanjem ovakvog Centra potvrdili su rezultati anketa provedenih među mladima i roditeljima, u kojima je sudjelovalo više od 500 ispitanika. Prema objavljenim rezultatima, čak 97 posto anketiranih roditelja i 78 posto mladih smatra da je Sinju potreban Centar za mentalno zdravlje mladih i prevenciju ovisnosti.

Zabrinjavajući su i podaci na nacionalnoj razini. Prema rezultatima istraživanja ESPAD iz 2024. godine, koje prenosi Hrvatski zavod za javno zdravstvo, 23 posto učenika u dobi od 15 i 16 godina kockalo se za novac tijekom prethodnih godinu dana, dok ih je 14 posto sudjelovalo u internetskom kockanju, unatoč zakonskoj zabrani sudjelovanja maloljetnika u igrama na sreću.

Takvi pokazatelji dodatno potvrđuju važnost ulaganja u preventivne programe, rano prepoznavanje teškoća i jačanje stručne podrške mladima i njihovim obiteljima.

Inicijativu za osnivanje Centra pokrenuo je Željko Cvitković Đone, predsjednik Kluba vijećnika MOST-a, a Gradsko vijeće Grada Sinja jednoglasno je podržalo prijedlog i usvojilo zaključak o potrebi njegova osnivanja.

Zaključkom je utvrđen i pilot-projekt budućeg Centra kojeg je u potpunosti podržao gradonačelnik Miro Bulj.

Budući Centar trebao bi biti mjesto na kojem će biti stručnjaci različitih struka, povezivanja postojećih službi i pružanja konkretne pomoći, s posebnim naglaskom na prevenciju, individualno i grupno savjetovanje, podršku roditeljima te sprječavanje razvoja ovisnosti i drugih rizičnih ponašanja.

Istaknuti stručnjaci o izazovima odrastanja i mogućnostima prevencije

Na javnoj tribini svoja znanja i iskustva s građanima podijelit će:

Zoran Vujnović , dr. med., specijalist psihijatrije i psihoterapeut, koji radi na Odjelu za dječju i adolescentnu psihijatriju splitske Poliklinike za rehabilitaciju osoba sa smetnjama u razvoju, a bavi se mentalnim zdravljem djece i mladih te individualnom i grupnom psihoterapijom.

, dr. med., specijalist psihijatrije i psihoterapeut, koji radi na Odjelu za dječju i adolescentnu psihijatriju splitske Poliklinike za rehabilitaciju osoba sa smetnjama u razvoju, a bavi se mentalnim zdravljem djece i mladih te individualnom i grupnom psihoterapijom. Gordana Cavicchi , mag. act. soc., socijalna radnica i dugogodišnja voditeljica Zajednice Pape Ivana XXIII., s bogatim iskustvom u pružanju podrške osobama s ovisnostima, njihovoj rehabilitaciji i ponovnom uključivanju u svakodnevni život.

, mag. act. soc., socijalna radnica i dugogodišnja voditeljica Zajednice Pape Ivana XXIII., s bogatim iskustvom u pružanju podrške osobama s ovisnostima, njihovoj rehabilitaciji i ponovnom uključivanju u svakodnevni život. Doc. dr. sc. Toni Maglica , socijalni pedagog i docent na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Splitu, koji se bavi prevencijom problema u ponašanju djece i mladih, obiteljskim odnosima i roditeljstvom, a posebno se znanstveno bavio i problematikom klađenja među adolescentima.

, socijalni pedagog i docent na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Splitu, koji se bavi prevencijom problema u ponašanju djece i mladih, obiteljskim odnosima i roditeljstvom, a posebno se znanstveno bavio i problematikom klađenja među adolescentima. Ana Perišić, magistra filozofije i hagioasistentica u Centru za hagioterapiju u Splitu, s trideset godina iskustva u prosvjeti, sustavu socijalne skrbi i civilnom društvu te radu s djecom, mladima, roditeljima i stručnim djelatnicima.

U razgovoru će sudjelovati i župnik fra Antonio Mravak, načelnik Policijske postaje Sinj Petar Tomašević, predstavnici sustava socijalne skrbi, ravnatelji škola, školski pedagozi i psiholozi te drugi predstavnici lokalne zajednice.

Posebna pozornost bit će posvećena ranom prepoznavanju emocionalnih teškoća kod djece i mladih, prevenciji ovisnosti o alkoholu, drogama, kockanju i klađenju, problematičnoj uporabi digitalnih tehnologija, osnaživanju roditelja te mogućnostima međuresorne suradnje u pružanju stručne pomoći.

Budućnost naše djece zajednička je odgovornost

Ova tribina nije zamišljena isključivo kao stručno predavanje, nego kao otvoreni razgovor s građanima o problemima o kojima se još uvijek nedovoljno govori, a s kojima se susreću brojne obitelji.

Građani će imati priliku postavljati pitanja stručnjacima, iznijeti svoja iskustva, prijedloge i razmišljanja te tako neposredno pridonijeti oblikovanju sadržaja i načina rada budućeg Centra.

Pozivaju se roditelji, mladi, nastavnici, odgojitelji, sportski treneri, stručni djelatnici i svi zainteresirani građani Sinja i Cetinskoga kraja da se odazovu ovom susretu.

Ne trebamo čekati da se dijete nađe u krizi kako bismo počeli razgovarati o njegovu mentalnom zdravlju. Ponekad upravo pravovremeni razgovor, razumijevanje i stručna podrška mogu promijeniti tijek nečijeg života.

Dolaskom na tribinu možemo zajedno učiniti važan korak prema stvaranju zajednice u kojoj će svako dijete i svaka mlada osoba znati da postoji mjesto na kojem mogu potražiti pomoć i da će ih netko saslušati.

Tribina je nestranačka, otvorena svim građanima, a bit će omogućeno i praćenje uživo putem YouTube kanala. Poveznica za prijenos bit će objavljena prije početka tribine.

Četvrtak, 26. studenoga 2026. godine

18.30 sati | Konferencijska dvorana IEC-a u Sinju

Dođimo, razgovarajmo, poslušajmo struku i jedni druge. Zdravlje i budućnost naše djece zaslužuju naše vrijeme, pažnju i zajedničko djelovanje.

Jer mentalno zdravlje nije privilegij, nego pravo svakog djeteta.