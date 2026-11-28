Nakon višednevnih priprema, Sinj je poprimio svoj blagdanski izgled. Bogato ukrašene ulice i trgovi, adventske kućice, lampice i brojni dekorativni detalji stvorili su poseban ugođaj u srcu Cetinske krajine. Sve je spremno za početak ovogodišnjeg Adventa u Sinju, koji će tijekom nadolazećih tjedana građanima i posjetiteljima ponuditi brojne glazbene, zabavne i obiteljske sadržaje.

Večeras nastupaju legendarne Divlje jagode

Adventski program ove subote, 28. studenoga, započeo je u 11 sati besplatnim klizanjem, dok je svečano paljenje prve adventske svijeće najavljeno za 18:30 sati. Nakon toga Trgom dr. Franje Tuđmana odjeknut će bezvremenski hitovi legendarnih Divljih jagoda, koje će svojim nastupom obilježiti prvu večer ovogodišnjeg sinjskog Adventa.

Prekrasni prizori iz srca Cetinske krajine

Uređene gradske ulice, blagdanske dekoracije i adventske kućice već sada pružaju prekrasne prizore, a potpunom blagdanskom ozračju nedostaje još samo ono najvažnije – mnoštvo posjetitelja.

Kako Sinj izgleda uoči večerašnjeg svečanog otvorenja, svojim je objektivom zabilježio poznati sinjski fotograf Petar Malbaša.