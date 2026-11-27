Više od milijun i pol eura Grad Sinj namjerava tijekom sljedeće godine usmjeriti u programe socijalne skrbi, među kojima posebno mjesto zauzimaju financijske potpore obiteljima s novorođenom djecom i pomoć građanima slabijeg imovinskog stanja. Grad je 25. studenoga otvorio javno savjetovanje o prijedlogu Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi za 2027. godinu, u kojem je za različite oblike pomoći predviđeno ukupno 1.530.000 eura. Najveći dio sredstava odnosi se na dvije proračunske stavke čija zajednička vrijednost doseže 1,38 milijuna eura. Riječ je o prijedlogu programa koji još treba proći postupak savjetovanja i usvajanja.

Za novorođenu djecu više od pola milijuna eura

Za novčane naknade namijenjene obiteljima s novorođenom djecom predloženo je 580.000 eura, odnosno gotovo 38 posto ukupnog socijalnog programa. Ta je stavka i u izvornom proračunu za 2026. godinu bila planirana u jednakom iznosu, što pokazuje da Grad namjerava zadržati dosadašnju razinu proračunskog izdvajanja za ovu demografsku mjeru. Sredstva će se dodjeljivati roditeljima koji ostvaruju pravo na pomoć prema važećim gradskim aktima. Sam prijedlog programa ne donosi nove pojedinačne iznose naknada za prvo, drugo ili svako sljedeće dijete.

Čak 800.000 eura za socijalno ugrožene

Najveća pojedinačna stavka predloženog programa odnosi se na pomoć socijalno ugroženim obiteljima, za koju je namijenjeno 800.000 eura. Iz tih sredstava financirat će se novčane potpore samcima, obiteljima i kućanstvima koja ne mogu samostalno podmiriti osnovne životne troškove, kao i nabava prehrambenih i higijenskih proizvoda za potrebite građane. Dio novca namijenjen je i djelovanju organizacija humanitarnog karaktera. Kriteriji vezani uz visinu prihoda korisnika i ostvarivanje pojedinih prava određivat će se prema važećoj gradskoj odluci o socijalnoj skrbi.

Novac za Crveni križ, udruge i javne radove

Za redovito djelovanje i programe Hrvatskog Crvenog križa u Sinju predviđeno je 70.000 eura, što je deset tisuća eura više nego u izvornom proračunu za 2026. godinu. Dodatnih 60.000 eura namijenjeno je udrugama proizašlima iz Domovinskog rata i organizacijama koje djeluju u području socijalne skrbi. Njihovi programi obuhvaćaju zaštitu prava branitelja, osoba s invaliditetom, starijih građana i drugih ranjivih društvenih skupina. Preostalih 20.000 eura planirano je za provedbu javnih radova kojima se osobama otežanog pristupa tržištu rada nastoji omogućiti zapošljavanje.

Građani imaju priliku utjecati na konačni program

Javno savjetovanje otvoreno je do 14. prosinca 2026. godine, a zainteresirani građani svoje primjedbe, mišljenja i prijedloge mogu dostaviti putem obrasca dostupnog na službenim stranicama Grada Sinja. Dokumentaciju je moguće poslati na adresu info@sinj.hr. Nakon usvajanja programa i provedbe odgovarajućih javnih poziva donijet će se posebne odluke o raspodjeli sredstava pojedinim projektima i organizacijama. Prema objavljenom nacrtu, novi bi program trebao stupiti na snagu 1. siječnja 2027. godine.