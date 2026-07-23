Sinj za Dane Alke i Velike Gospe produljuje radno vrijeme ugostiteljskih objekata

Gradonačelnik Grada Sinja Miro Bulj donio je Odluku o radnom vremenu ugostiteljskih objekata za vrijeme trajanja kulturno-zabavne i sportske manifestacije „Dani Alke i Velike Gospe 2026.“. Odlukom se ugostiteljima omogućava produženo radno vrijeme tijekom razdoblja održavanja najveće sinjske manifestacije, kako bi se građanima i brojnim posjetiteljima osigurala kvalitetna ugostiteljska ponuda tijekom alkarskih i marijanskih svečanosti.

Prema donesenoj Odluci, ugostiteljski objekti iz skupine restorana, uključujući restorane, gostionice i objekte brze prehrane, kao i ugostiteljski objekti iz skupine barova (kavane, caffe barovi, pivnice, buffeti, krčme i konobe) te ostali ugostiteljski objekti poput slastičarnica, zalogajnica, pečenjarnica, bistroa i pizzerija, tijekom trajanja manifestacije mogu raditi do 3:00 sata, dok subotom i nedjeljom mogu raditi do 4:00 sata.

Odlukom je također propisano da su svi ugostiteljski objekti dužni pridržavati se svih zakonskih propisa kojima se regulira ugostiteljska djelatnost, općih akata Grada Sinja te svih drugih važećih propisa Republike Hrvatske.

Poseban režim rada predviđen je za dane Alkarskih svečanosti – Baru, Čoju i Alku – kao i za proslavu Velike Gospe, uoči blagdana i na sam blagdan, kada ugostiteljski objekti mogu raditi bez vremenskog ograničenja.

Grad Sinj i ove godine očekuje velik broj gostiju iz Hrvatske i inozemstva, a produženjem radnog vremena ugostiteljskih objekata nastoji se doprinijeti kvaliteti turističke i ugostiteljske ponude te dostojanstvenom obilježavanju manifestacije „Dani Alke i Velike Gospe 2026.“