SINJ VEČERAS DIŠE ZA VATRENE Sinjska pijaca puna navijača, stigao i Miro Bulj

Hrvatska nogometna reprezentacija večeras od 23 sata igra jednu od najvažnijih utakmica dosadašnjeg dijela Svjetskog prvenstva. Vatreni u Philadelphiji protiv Gane igraju susret 3. kola skupine L, a ishod dvoboja mogao bi odlučiti o plasmanu Hrvatske u nokaut-fazu turnira.

Veliko zanimanje za utakmicu vlada diljem zemlje, a posebna navijačka atmosfera večeras je i u Sinju.

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Utakmica se prati na otvorenom, Sinjska pijaca puna navijača

Na Sinjskoj pijaci organizirano je zajedničko gledanje utakmice na otvorenom, a središte grada ispunili su brojni navijači u kockicama. Pjesma, navijački rekviziti i dobro raspoloženje obilježili su večer uoči dvoboja koji se s velikim nestrpljenjem čeka i u Cetinskoj krajini.

Sinjani su još jednom pokazali koliko vole Vatrene, a atmosfera na Sinjskoj pijaci bila je vesela i užarena već znatno prije prvog sučevog zvižduka.

Na Sinjsku pijacu stigao i Miro Bulj

Zajedničko gledanje utakmice ni ovoga puta nije propustio Miro Bulj, gradonačelnik Grada Sinja, koji je na Sinjsku pijacu stigao među brojne navijače. Uz njega, utakmicu na otvorenom prati i velik broj građana, mladih, obitelji i ljubitelja nogometa koji večeras žive za isti cilj — pobjedu Hrvatske.

Pije se, pjeva, navija i strepi uz Vatrene, a kako izgleda prava navijačka večer u srcu Sinja, pogledajte u našoj fotogaleriji.