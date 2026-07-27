Sinj već živi za Alku: Počele prove na trkalištu, evo što se ondje odlučuje i kada stiže veliki spektakl

Na Alkarskom trkalištu u Sinju počele su prove uoči 311. Sinjske alke, čime je započeo najintenzivniji dio priprema za najveću vitešku svečanost u Cetinskoj krajini. Prvog dana alkari su trkalištem prolazili u mirnijem ritmu, bez koplja i natjecateljskog pritiska, kako bi se konji i jahači postupno prilagodili stazi. Već tijekom sljedećih prova počelo je i gađanje alkarske mete, a alkari će iz dana u dan uvježbavati trčanje, držanje koplja te preciznost potrebnu za pogodak "u sridu".

Što su zapravo alkarske prove?

Prove su službene pripreme kandidata za alkare kopljanike koje se održavaju na Alkarskom trkalištu najmanje 15 dana prije same Alke. Tijekom njih alkari treniraju sa svojim konjima, upoznaju stanje staze i uvježbavaju gađanje alke pri punom galopu. Prove nisu samo trening. Upravo se na temelju prikazanog jahanja, sigurnosti, forme konja i preciznosti odabiru najbolji alkari koji će dobiti priliku nastupiti na Bari, Čoji i Sinjskoj alci.

Ovogodišnje prove održavaju se od sredine srpnja, uglavnom u poslijepodnevnim satima, s početkom u 18 sati. Dio alkara pojedinog dana odmara kako bi se rasteretili i jahači i konji, dok ostali odrađuju nekoliko trka trkalištem. Prove redovito privlače velik broj Sinjana i njihovih gostiju, a gledateljima predstavljaju jedinstvenu priliku da iz neposredne blizine prate alkare i konje bez velike gužve koja tradicionalno prati završna natjecanja.

Bara, Čoja pa velika Alka

Završnica alkarskih svečanosti počinje u petak, 7. kolovoza, natjecanjem za Baru. Dan poslije, u subotu, 8. kolovoza, na rasporedu je Čoja, dok će se središnji događaj, 311. Sinjska alka, održati u nedjelju, 9. kolovoza 2026. godine, s početkom u 16.30 sati. Natjecanja na Bari i Čoji odvijaju se prema gotovo jednakim pravilima kao Alka, ali alkari tada ne nastupaju u svečanim alkarskim odorama. Pobjednici, uz novčane nagrade i prigodne alke, kroz Sinj nose tradicionalna znamenja pobjede – zeleno sukno nakon Bare i crvenu čoju nakon Čoje.

Do velikog alkarskog vikenda na trkalištu slijedi još niz prova na kojima će kandidati pokušati izboriti svoje mjesto među najboljima.