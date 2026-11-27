U sklopu manifestacije „Advent u Sinju“ ove subote, 28. studenoga, počinje program Turističke zajednice grada Sinja „Ususret Božiću“, koji će svake subote do Božića posjetiteljima ponuditi niz kreativnih, glazbenih i gastronomskih sadržaja.

Program objedinjuje prigodne radionice za djecu i odrasle u zgradi Palacine te tradicionalno paljenje adventskih svijeća na Šetalištu blaženog Alojzija Stepinca.

Besplatne radionice za sve generacije

U prigodno ukrašenoj dvorani zgrade Palacine od 16 sati održavat će se radionice namijenjene najmlađima:

- Izrada medenjaka s Ankicom Župić

- Igraonica i pričaonice s Melani Glavinić

- Izrada sinjskih rafiola s Marinom Balajić

- Izrada tradicionalnih košara (krtola) od šiblja s Ivankom Munivranom i Ljiljom Vojković

- Izrada rukotvorina s članicama TU Bitelić

Za starije posjetitelje pripremljene su kreativne radionice božićne tematike Art & Wine pod vodstvom Ane Poljak te radionice pletenja i kukičanja figurica za jaslice s članicama udruge Sinjski ferali.

Sudjelovanje na svim radionicama je besplatno, uz obveznu prijavu na adresu info@visitsinj.hr ili info@visitsinj.com. U prijavi je potrebno navesti datum, naziv radionice te ime i prezime sudionika.

Paljenje adventskih svijeća uz glazbu i besplatne delicije

Program se svake subote od 18.30 sati nastavlja na Šetalištu blaženog Alojzija Stepinca, uz adventski vijenac koji su izradili učenici Tehničke i industrijske škole Ruđera Boškovića i članice udruge Sinjski ferali.

Svečano paljenje adventskih svijeća uz blagoslov i molitvu uveličat će nastupi Gradske glazbe Sinj, Sinjskih mažoretkinja, učenika Glazbene škole Jakova Gotovca, Dječjeg zbora iz Brnaza „Glasnici mira“, kulturno-umjetničkih društava, zborova te članova sportskih klubova, institucija i udruga.

U suradnji s lokalnim ugostiteljima za sve posjetitelje osigurana je besplatna gastronomska ponuda koja uključuje fritule, uštipke, medenjake, slatkiše, suho voće, čaj i kuhano vino.

Na Badnjak besplatni bakalar i humanitarno druženje

Poseban program priprema se na Badnjak, kada će se u prijepodnevnim satima na Trgu kralja Tomislava, uz nastupe zborova i klapa, organizirati besplatna podjela bakalara, prženih srdela, kruha, fritula, kroštula, voća, likera i vina.

Događanje se organizira u suradnji s članovima udruga Sinjski ferali i SRMA, a imat će i humanitarni karakter. Sve dobrovoljne donacije bit će uručene Caritasu Gospe Sinjske za pomoć potrebitima.

„Pridružite nam se u Sinju i osjetite pravi ugođaj božićnih blagdana koji spajaju tradiciju i radost, glazbu i stvaralaštvo, svjetlost svijeća i toplinu susreta“, poručuju iz Turističke zajednice grada Sinja.